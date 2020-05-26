Як змінилася переможниця "Від пацанки до панянки-4": фото до і після

У фіналі популярного реаліті-шоу "Від пацанки до панянки-4" перемогла 19-річна Євгенія Мазур.

Дівчина пройшла складний шлях роботи над собою – за п'ятнадцять тижнів некерована та агресивна "пацанка" з наркозалежністю переглянула своє минуле життя й поведінку і змінилися до невпізнання. OBOZREVATEL пропонує подивитися, який Євгенія була до проєкту, і якою стала після.

Євгенія Мазур до і після проєкту

19-річна Євгенія Мазур приїхала на "Від пацанки до панянки" з Вінниці. До проєкту дівчина вживала наркотики, але в Школі леді їй вдалося подолати цю залежність.

Євгенія Мазур до і після проєкту

Також Євгенія змінилася зовні, стала більш жіночною. На шоу стилісти змінили дівчині зачіску, показали, як вона може виглядати з макіяжем, а також попрацювали над її іміджем. Одягали її в красиві сукні, шкільну форму та каблуки.

Євгенія Мазур

Зазначимо, що на проєкті "Від пацанки до панянки" Мазур стала показувати свої лідерські якості, стійкість духу та демонструвала бажання змінюватися. Саме це і допомогло їй стати переможницею четвертого сезону реаліті-шоу.

Євгенія Мазур і Катерина Большакова Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Анастасія Іваненко, Євгенія Мазур, Юлія Чигринець і Вікторія Альохіна Фото: instagram/patsankapanyanka

Юлія Чигринець, Вікторія Альохіна, Євгенія Мазур і Анастасія Іваненко Фото: instagram/patsankapanyanka

Катерина Большакова і Євгенія Мазур Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Євгенія Мазур з мамою Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця проєкту "Від пацанки до панянки" Євгенія Мазур жахнула історією про наркозалежність.