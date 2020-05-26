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26 травня • оновлено в 11:19
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Як змінилася переможниця "Від пацанки до панянки-4": фото до і після

1.3т
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У фіналі популярного реаліті-шоу "Від пацанки до панянки-4" перемогла 19-річна Євгенія Мазур.

Дівчина пройшла складний шлях роботи над собою – за п'ятнадцять тижнів некерована та агресивна "пацанка" з наркозалежністю переглянула своє минуле життя й поведінку і змінилися до невпізнання. OBOZREVATEL пропонує подивитися, який Євгенія була до проєкту, і якою стала після.

Євгенія Мазур до і після проєкту

Євгенія Мазур до і після проєкту

19-річна Євгенія Мазур приїхала на "Від пацанки до панянки" з Вінниці. До проєкту дівчина вживала наркотики, але в Школі леді їй вдалося подолати цю залежність.

Євгенія Мазур до і після проєкту

Євгенія Мазур до і після проєкту

Також Євгенія змінилася зовні, стала більш жіночною. На шоу стилісти змінили дівчині зачіску, показали, як вона може виглядати з макіяжем, а також попрацювали над її іміджем. Одягали її в красиві сукні, шкільну форму та каблуки.

Євгенія Мазур

Євгенія Мазур

Зазначимо, що на проєкті "Від пацанки до панянки" Мазур стала показувати свої лідерські якості, стійкість духу та демонструвала бажання змінюватися. Саме це і допомогло їй стати переможницею четвертого сезону реаліті-шоу.

Євгенія Мазур і Катерина Большакова

Євгенія Мазур і Катерина Большакова

Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Анастасія Іваненко, Євгенія Мазур, Юлія Чигринець і Вікторія Альохіна

Анастасія Іваненко, Євгенія Мазур, Юлія Чигринець і Вікторія Альохіна

Фото: instagram/patsankapanyanka

Юлія Чигринець, Вікторія Альохіна, Євгенія Мазур і Анастасія Іваненко

Юлія Чигринець, Вікторія Альохіна, Євгенія Мазур і Анастасія Іваненко

Фото: instagram/patsankapanyanka

Катерина Большакова і Євгенія Мазур

Катерина Большакова і Євгенія Мазур

Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Євгенія Мазур з мамою

Євгенія Мазур з мамою

Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця проєкту "Від пацанки до панянки" Євгенія Мазур жахнула історією про наркозалежність.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
Від пацанки до панянки шоу-бизнес шоу
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