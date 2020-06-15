Як зірки відривалися на концерті MONATIK в Одесі. Фото
В Одесі відбувся концерт українського мультиартиста MONATIK. Так офіційно відкрився літній сезон у місті.
Захід проходив на терасі клубу Ibizа. Концерт відвідали зірки, які приїхали заради зустрічі з артистом. Серед них – Віра Брежнєва, Надя Дорофєєва, Макс Барських та інші. Пресслужба артиста розповіла, як це було.
Так, на сцені з MONATIK з'явилася Віра Брежнєва, яка захопила всіх оточуючих своїм сексуальним виглядом. У дуеті вони виконали їхню нову композицію "ВЕЧЕРиНОЧКА". Також у цей вечір артист виконав улюблений мільйонами сингл "Глубоко..." з популярною співачкою Надією Дорофєєвою.
Незважаючи на дощ, який почався за 10 хвилин до виступу MONATIK, і те, що сцена була "по щиколотку" у воді, концерт пройшов на високому професійному рівні.
Виступ MONATIK в Одесі відвідали також Максим Барських, Санта Дімопулос, Катя Сільченко, Іван Фролов, Поліна Неня, Валерія Гузема, Леонід Мартинчук, Маша Дідковська, Анна Осмєхіна й інші публічні персони.
Нагадаємо, з 10 червня в Одесі набув чинності дозвіл на проведення заходів під відкритим небом. Концерт MONATIK став першим у цьому сезоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK анонсував вихід документального біографічного фільму "Людина, яка вічно танцює".