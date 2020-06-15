Як зірки відривалися на концерті MONATIK в Одесі. Фото

В Одесі відбувся концерт українського мультиартиста MONATIK. Так офіційно відкрився літній сезон у місті.

Захід проходив на терасі клубу Ibizа. Концерт відвідали зірки, які приїхали заради зустрічі з артистом. Серед них – Віра Брежнєва, Надя Дорофєєва, Макс Барських та інші. Пресслужба артиста розповіла, як це було.

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Так, на сцені з MONATIK з'явилася Віра Брежнєва, яка захопила всіх оточуючих своїм сексуальним виглядом. У дуеті вони виконали їхню нову композицію "ВЕЧЕРиНОЧКА". Також у цей вечір артист виконав улюблений мільйонами сингл "Глубоко..." з популярною співачкою Надією Дорофєєвою.

Instagram (скріншот Stories)

Незважаючи на дощ, який почався за 10 хвилин до виступу MONATIK, і те, що сцена була "по щиколотку" у воді, концерт пройшов на високому професійному рівні.

Instagram (скріншот Stories)

Виступ MONATIK в Одесі відвідали також Максим Барських, Санта Дімопулос, Катя Сільченко, Іван Фролов, Поліна Неня, Валерія Гузема, Леонід Мартинчук, Маша Дідковська, Анна Осмєхіна й інші публічні персони.

Нагадаємо, з 10 червня в Одесі набув чинності дозвіл на проведення заходів під відкритим небом. Концерт MONATIK став першим у цьому сезоні.

Instagram (скріншот Stories)

Instagram (скріншот Stories)

Instagram (скріншот Stories)

Instagram (скріншот Stories)

Instagram (скріншот Stories)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MONATIK анонсував вихід документального біографічного фільму "Людина, яка вічно танцює".