Як живе Заворотнюк після виписки з онкоцентру: актриса купається в розкоші
РосЗМІ розповіли, що актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології, живе в розкоші і достатку.
Так, з лікарні вона нібито повернулася в свій особняк в елітному селищі Підмосков'я, пише "Комсомольская правда".
Дочка актриси Анастасії Заворотнюк Анна також часто показує в особистому блозі знімки з дому, де живе вся сім'я Заворотнюк. Кілька років тому актриса за два мільйони доларів купила триповерховий будинок площею в 900 квадратних метрів з власним басейном і спортзалом, обладнаним на верхньому поверсі.
Анна Заворотнюк, поки сама Анастасія продовжує мовчати в соцмережах, активно демонструє інтер'єри їхнього житла. В обробці котеджу переважають натуральний камінь і дерево, оксамитові і шкіряні меблі, різьблені дзеркала та інші елементи вишуканого декору.
Інтер'єр будинку Анастасії виконаний в світлих тонах. Всюди мармурові сходи, підлоги і підвіконня, в будинку є камін. У вітальні стоїть дорогий рояль. Анастасія явно ні в чому собі не відмовляла, коли облаштовувала житло.
Особняк оточують численні рослини і квіти. Повідомляється, що на утримання такого житла витрачаються щомісяця значні суми, проте чіткі цифри не оприлюднені.
Відзначимо, вартісне житло Анастасія Заворотнюк придбала в 2016 році, коли про її хворобу не було відомо. За її словами, вона два тижні їздила вибирати будинки в Підмосков'ї, і коли побачила особняк, в якому нині проживає – зрозуміла, що "це любов з першого погляду".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.