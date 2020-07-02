Як живе Заворотнюк після виписки з онкоцентру: актриса купається в розкоші

РосЗМІ розповіли, що актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології, живе в розкоші і достатку.

Так, з лікарні вона нібито повернулася в свій особняк в елітному селищі Підмосков'я, пише "Комсомольская правда".

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк Анна також часто показує в особистому блозі знімки з дому, де живе вся сім'я Заворотнюк. Кілька років тому актриса за два мільйони доларів купила триповерховий будинок площею в 900 квадратних метрів з власним басейном і спортзалом, обладнаним на верхньому поверсі.

Як виглядає особняк Анастасії Заворотнюк Instagram Анастасії Заворотнюк

Анна Заворотнюк, поки сама Анастасія продовжує мовчати в соцмережах, активно демонструє інтер'єри їхнього житла. В обробці котеджу переважають натуральний камінь і дерево, оксамитові і шкіряні меблі, різьблені дзеркала та інші елементи вишуканого декору.

Інтер'єр будинку Анастасії виконаний в світлих тонах. Всюди мармурові сходи, підлоги і підвіконня, в будинку є камін. У вітальні стоїть дорогий рояль. Анастасія явно ні в чому собі не відмовляла, коли облаштовувала житло.

Як виглядає особняк Анастасії Заворотнюк Instagram Анастасії Заворотнюк

Особняк оточують численні рослини і квіти. Повідомляється, що на утримання такого житла витрачаються щомісяця значні суми, проте чіткі цифри не оприлюднені.

Відзначимо, вартісне житло Анастасія Заворотнюк придбала в 2016 році, коли про її хворобу не було відомо. За її словами, вона два тижні їздила вибирати будинки в Підмосков'ї, і коли побачила особняк, в якому нині проживає – зрозуміла, що "це любов з першого погляду".

Інтер'єр будинку Заворотнюк Instagram Анни Заворотнюк

Будинок Заворотнюк Instagram Анни Заворотнюк

Інтер'єр будинку Заворотнюк Instagram Анни Заворотнюк

Інтер'єр будинку Заворотнюк Instagram Анни Заворотнюк

Сім'я Анастасії Заворотнюк в своєму особняку Instagram Анни Заворотнюк

Як виглядає особняк Анастасії Заворотнюк головком

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