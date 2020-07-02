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Як живе Заворотнюк після виписки з онкоцентру: актриса купається в розкоші

Єва Романова
Люди
3,2 т.
Сім'я Анастасії Заворотнюк (Фото – еx-press.by)

Сім'я Анастасії Заворотнюк (Фото – еx-press.by).

РосЗМІ розповіли, що актриса Анастасія Заворотнюк після виписки з клініки, де вона проходила лікування від онкології, живе в розкоші і достатку.

Так, з лікарні вона нібито повернулася в свій особняк в елітному селищі Підмосков'я, пише "Комсомольская правда".

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк Анна також часто показує в особистому блозі знімки з дому, де живе вся сім'я Заворотнюк. Кілька років тому актриса за два мільйони доларів купила триповерховий будинок площею в 900 квадратних метрів з власним басейном і спортзалом, обладнаним на верхньому поверсі.

Як виглядає особняк Анастасії Заворотнюк

Як виглядає особняк Анастасії Заворотнюк Instagram Анастасії Заворотнюк

Анна Заворотнюк, поки сама Анастасія продовжує мовчати в соцмережах, активно демонструє інтер'єри їхнього житла. В обробці котеджу переважають натуральний камінь і дерево, оксамитові і шкіряні меблі, різьблені дзеркала та інші елементи вишуканого декору.

Інтер'єр будинку Анастасії виконаний в світлих тонах. Всюди мармурові сходи, підлоги і підвіконня, в будинку є камін. У вітальні стоїть дорогий рояль. Анастасія явно ні в чому собі не відмовляла, коли облаштовувала житло.

Як виглядає особняк Анастасії Заворотнюк

Як виглядає особняк Анастасії Заворотнюк Instagram Анастасії Заворотнюк

Особняк оточують численні рослини і квіти. Повідомляється, що на утримання такого житла витрачаються щомісяця значні суми, проте чіткі цифри не оприлюднені.

Відзначимо, вартісне житло Анастасія Заворотнюк придбала в 2016 році, коли про її хворобу не було відомо. За її словами, вона два тижні їздила вибирати будинки в Підмосков'ї, і коли побачила особняк, в якому нині проживає – зрозуміла, що "це любов з першого погляду".

Інтер'єр будинку Заворотнюк

Інтер'єр будинку Заворотнюк Instagram Анни Заворотнюк

Будинок Заворотнюк

Будинок Заворотнюк Instagram Анни Заворотнюк

Інтер'єр будинку Заворотнюк

Інтер'єр будинку Заворотнюк Instagram Анни Заворотнюк

Інтер'єр будинку Заворотнюк

Інтер'єр будинку Заворотнюк Instagram Анни Заворотнюк

Сім'я Анастасії Заворотнюк в своєму особняку

Сім'я Анастасії Заворотнюк в своєму особняку Instagram Анни Заворотнюк

Як виглядає особняк Анастасії Заворотнюк

Як виглядає особняк Анастасії Заворотнюк головком

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