Посивіла мама та сумні очі доньки: як живе сім'я Началової після її смерті

У п'ятницю, 31 січня, російській поп-співачці Юлії Началовій могло б виповнитися 39 років. Так, зірка померла 16 березня 2019 року від гострої серцевої недостатності, яка настала через набряк легенів та мозку.

Про те, як живе сім'я артистки після її смерті – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Юлія Началова Фото: instagram/julianachalova

Донька Юлії Началової

Після смерті Юлії Началова її єдина донька Віра, яку вона народила у шлюбі з футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею та дідусем. Віктор і Таїсія Началови обожнюють внучку. Бере активну участь в житті доньки й батько.

Юлія Началова з донькою Вірою Фото: instagram/julianachalova

Донька Началової з бабусею та дідусем Фото: instagram/julianachalova

Євген Алдонін з донькою Фото: instagram / evgeny_aldonin

У перший день навчання, 1 вересня, дівчинку привели в школу всією родиною. Після того, як Євген опублікував фото зі шкільної лінійки, в мережі стали обговорювати життя Віри. Багатьом здалося, що у дівчинки дуже сумні очі. Однак піар-менеджерка Началової Анна Ісаєва спростувала цю інформацію. Вона заявила, що Віра щаслива, адже оточена любов'ю і турботою рідних людей.

Донька Юлії Началової з татом та його дружиною Фото: instagram/evgeny_aldonin

1 грудня донька покійної Началової відзначила 13-річчя. Свято на честь дня народження Віри влаштували її батько та його дружина Ольга у себе вдома. В гості до іменинниці приїхали друзі. До слова, Євген проводить з Вірою багато часу. Вона часто гостює у батька і няньчиться з новонародженою сестрою Анжелікою.

Євген Алдонін із донькою Фото: instagram/evgeny_aldonin

Донька Началової Віра святкує день народження Фото: instagram/evgeny_aldonin

Євген Алдонін із дітьми Фото: instagram/evgeny_aldonin

Мама і тато співачки

Віктор і Таїсія Началови пройшли курс реабілітаційного лікування після смерті єдиної доньки. Реабілітацію батьків Юлії в клініці Ізраїлю оплатив забезпечений шанувальник співачки. Лікування полягало, перш за все, в наданні психологічної допомоги.

Юлія Началова та її мама Таїсія Фото: instagram/julianachalova

Юлія Началова з сім'єю Фото: politeka.net

До слова, Таїсія Миколаївна також помітно посивіла після смерті доньки. А батько Юлії Началова досі стурбований тим, що не вирішено питання з квартирою співачки, частину якої вона відписала цивільному чоловіку, хокеїстові Олександру Фролову.

Таїсія Началова Фото: instagram/isaeva.anya

Юлія Началова та її батько Віктор Фото: politeka.net

Нагадаємо, що раніше Юлія почала суди, щоб повернути частину квартири. Але спортсмен від своєї частки житла відмовлятися не має наміру, тому можливо, що питання з розділом квартири завершиться судом.

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