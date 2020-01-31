Посивіла мама та сумні очі доньки: як живе сім'я Началової після її смерті

У п'ятницю, 31 січня, російській поп-співачці Юлії Началовій могло б виповнитися 39 років. Так, зірка померла 16 березня 2019 року від гострої серцевої недостатності, яка настала через набряк легенів та мозку.
Про те, як живе сім'я артистки після її смерті – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Юлія Началова
Фото: instagram/julianachalova
Донька Юлії Началової
Після смерті Юлії Началова її єдина донька Віра, яку вона народила у шлюбі з футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею та дідусем. Віктор і Таїсія Началови обожнюють внучку. Бере активну участь в житті доньки й батько.
Юлія Началова з донькою Вірою
Фото: instagram/julianachalova
Донька Началової з бабусею та дідусем
Фото: instagram/julianachalova
Євген Алдонін з донькою
Фото: instagram / evgeny_aldonin
У перший день навчання, 1 вересня, дівчинку привели в школу всією родиною. Після того, як Євген опублікував фото зі шкільної лінійки, в мережі стали обговорювати життя Віри. Багатьом здалося, що у дівчинки дуже сумні очі. Однак піар-менеджерка Началової Анна Ісаєва спростувала цю інформацію. Вона заявила, що Віра щаслива, адже оточена любов'ю і турботою рідних людей.
Донька Юлії Началової з татом та його дружиною
Фото: instagram/evgeny_aldonin
1 грудня донька покійної Началової відзначила 13-річчя. Свято на честь дня народження Віри влаштували її батько та його дружина Ольга у себе вдома. В гості до іменинниці приїхали друзі. До слова, Євген проводить з Вірою багато часу. Вона часто гостює у батька і няньчиться з новонародженою сестрою Анжелікою.
Євген Алдонін із донькою
Фото: instagram/evgeny_aldonin
Донька Началової Віра святкує день народження
Фото: instagram/evgeny_aldonin
Євген Алдонін із дітьми
Фото: instagram/evgeny_aldonin
Мама і тато співачки
Віктор і Таїсія Началови пройшли курс реабілітаційного лікування після смерті єдиної доньки. Реабілітацію батьків Юлії в клініці Ізраїлю оплатив забезпечений шанувальник співачки. Лікування полягало, перш за все, в наданні психологічної допомоги.
Юлія Началова та її мама Таїсія
Фото: instagram/julianachalova
Юлія Началова з сім'єю
Фото: politeka.net
До слова, Таїсія Миколаївна також помітно посивіла після смерті доньки. А батько Юлії Началова досі стурбований тим, що не вирішено питання з квартирою співачки, частину якої вона відписала цивільному чоловіку, хокеїстові Олександру Фролову.
Таїсія Началова
Фото: instagram/isaeva.anya
Юлія Началова та її батько Віктор
Фото: politeka.net
Нагадаємо, що раніше Юлія почала суди, щоб повернути частину квартири. Але спортсмен від своєї частки житла відмовлятися не має наміру, тому можливо, що питання з розділом квартири завершиться судом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові та загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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