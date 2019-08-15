"Як же це не красиво!" Зірка "Дом-2" викликала суперечки в мережі вульгарним фото

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва викликала суперечки в мережі вульгарним фото. На ньому вона позувала в купальнику, демонструючи свою "п'яту точку".
Знімок Водонаєва опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Олена Водонаєва
versiya.info
Оскільки всі останні Сторіс були адресовані дівчатам, чоловіків порадуємо фотографією в стрічці. У купальнику зрозуміло ☺️ Цього літа у мене взагалі мало сексі фоток. Чи то через жирної дупи, яку я собі наїв в Америці, чи то настрій не дуже сексі 😉 За фото спасибі моєму другові Дімі @dimalavrentyev 🎸 По частині величезних дуп він справжній професіонал. Небезпечно дружити з такими чоловіками. Ти чим жирніше, тим більше від них компліментів 🤦♀️🍔🍟🥤
"Все як завжди. Красиво і вульгарно", "Хороший горіх", "Шикарна", "Господи, як же це не красиво. Зупиніть планету, я зійду. Невже не буває соромно?", "На більше розуму немає", "В голові порожньо", "Деградація!
", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Водонаєва приголомшила користувачів мережі сміливим фото, на якому позувала практично голою.
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