"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Солістка гурту КАZKA Олександра Зарицька показала пікантні знімки зі свого відпочинку.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в купальнику білого кольору, продемонструвавши пишні форми.

"Дотик до води — моє задоволення. Морське повітря — натхнення. Сьогоднішній момент збережу надовго", — написала Олександра.

Олександра Зарицька Фото з Instagram

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Олександри Зарицької, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Олександра Зарицька засвітила груди Фото з Instagram

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Олександра Зарицька засвітила пишні груди Фото з Instagram

Олександра Зарицька засвітила пишні груди Фото з Instagram

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Олександра Зарицька оголилася на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Зарицька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим зізнанням. Зірка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як з цим жити".

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