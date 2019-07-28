"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Солістка гурту КАZKA Олександра Зарицька показала пікантні знімки зі свого відпочинку.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в купальнику білого кольору, продемонструвавши пишні форми.
"Дотик до води — моє задоволення. Морське повітря — натхнення. Сьогоднішній момент збережу надовго", — написала Олександра.
Олександра Зарицька
Фото з Instagram
Олександра Зарицька сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Олександри Зарицької, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Олександра Зарицька засвітила груди
Фото з Instagram
Олександра Зарицька сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Олександра Зарицька засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Олександра Зарицька засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Олександра Зарицька оголилася на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Зарицька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим зізнанням. Зірка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як з цим жити".
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.