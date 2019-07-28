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"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

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Солістка гурту КАZKA Олександра Зарицька показала пікантні знімки зі свого відпочинку.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в купальнику білого кольору, продемонструвавши пишні форми.

"Дотик до води — моє задоволення. Морське повітря — натхнення. Сьогоднішній момент збережу надовго", — написала Олександра.

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Олександра Зарицька

Фото з Instagram

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

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"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото
"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото
"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото
"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото
"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Олександри Зарицької, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Олександра Зарицька засвітила груди

Фото з Instagram

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Олександра Зарицька сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Олександра Зарицька засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Олександра Зарицька засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Олександра Зарицька продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Як жарко": солістка гурту KAZKA вразила мережу напівголими фото

Олександра Зарицька оголилася на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Зарицька спантеличила користувачів мережі неоднозначним особистим зізнанням. Зірка розповіла, що закохалася і тепер "не знає, як з цим жити".

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особи
Саша Зарицька KAZKA
Місце
Україна
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