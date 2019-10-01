Як Заворотнюк: зірка групи "Міраж" терміново склала заповіт

55-річна російська співачка, екс-солістка поп-груп "Міраж" та "Зірки" Наталія Гулькіна заявила, що написала заповіт.

За словами зірки, вона зважилася на такий крок після того, як почула про хворобу актриси Анастасії Заворотнюк. Про це Гулькіна розповіла в інтерв'ю телеканалу НТВ.

"Я починаю замислюватися: а там нагорі — що? Чому так несправедливо? Це найстрашніша хвороба сьогоднішнього часу, ніхто ні від чого не застрахований. Нас може забрати не тільки хвороба, нас може забрати, все що завгодно: ми літаємо на літаках, які падають, машини, які розбиваються. Ми йдемо по парку, і на нас нападає якийсь маніяк. Тому я написала заповіт", — розповіла Наталя.

Наталія Гулькіна Фото з Instagram

Зазначимо, що подробиці свого заповіту, що і кому залишить, співачка уточнювати не стала. Зараз вона виховує сина Олексія та доньку Яну від різних чоловіків.

Наталія Гулькіна з сином і дочкою Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в учасниці відомої російської команди КВН "Сборная Снежногорска" Євгенії Жарикової діагностували рак шлунка на четвертій стадії.

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