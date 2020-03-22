Як зараз виглядають головні секс-символи СРСР: вражаючі зміни на фото

Радянські зірки – актриси, телеведучі та співачки – зовні істотно відрізнялися від західних. Як правило, і в житті, і на екранах вони виглядали більш скромно і "стандартно", однак при цьому все одно мали армії фанатів і були об'єктом бажання багатьох чоловіків СРСР.

Однією з відмінностей зірок в СРСР і, наприклад, США, було відсутність явних пластичних операцій в молодому віці. Після розпаду Радянського союзу багато з них помітно захопилися "пластикою". Деякі – абсолютно неуспішно. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінилися головні секс-символи СРСР і як вони виглядають зараз.

Світлична, Пугачова, Вайкуле

Світлана Світлична

Світлана Світлична стала "заручницею" однієї ролі — образ спокусниці Семена Семеновича з "Діамантової руки". Нехай у фільмі всього пара сцен за участю Світлани, але актриса, яка вперше виконала "стриптиз", назавжди запам'яталася глядачам.

У свої 79 років актриса виглядає дуже молодо. Вона багато часу приділяє родині, фізкультури і процедурами по догляду. Світлична досі виблискує на екрані: в 2019 році вийшов серіал "Біловоддя. Таємниця загубленої країни", де артистка зіграла епізодичну роль.

Як змінилася Світлана Світлична

Віра Алентова

Зірка одного з найпопулярніших радянських фільмів "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова в лютому 2020 року відзначила своє 78-річчя. Актриса досі продовжує зніматися в кіно і грати в театрі, незважаючи на такий солідний вік.

Багато шанувальників знаменитої Каті Тихомирової з культової радянської драми в даний час з трудом впізнають кумира. Обличчя Алентової істотно змінилося через численні пластики, деякі з них були вкрай невдалими. Першу підтяжку обличчя Віра зробила ще в 1998 році. Ймовірно, за 22 роки різних маніпуляцій організм втратив здатність адаптуватися до штучних змін зовнішності. З цим можуть бути пов'язані і зовнішній вигляд зірки СРСР, і проблеми зі здоров'ям.

Зірка "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова

Алла Пугачова

Алла Борисівна є однією з найбільш обговорюваних персон радянського і російського шоу-бізнесу. Примадонна більше 50 років очолює рейтинг найбажаніших і відомих артисток СРСР. У молодості вона була справжнім секс-символом, незважаючи на досить нестандартну і "не модельну" зовнішність.

Артистці в 2021 році виповниться 71 рік. На її рахунку безліч пластичних операцій і інших втручань у свою зовнішність. Ще 30 років тому вона познайомилася зі співаком і композитором Сергієм Челобановим, який був молодший за неї на 12 років. З чуток саме через нього Пугачова вирішила вперше лягти під ніж пластичних хірургів.

Алла Пугачова

Зараз вже точно ніхто не скаже, скільки пластичних операцій перенесла примадонна, але всі вони залишили негативний слід на її здоров'ї. Зокрема – проблеми з серцем і цукровий діабет. Артистка і зараз час від часу вдається до "пластики", про що сама публічно зізналася:

"Як ніколи не робила пластику?! Я що, божевільна? Звичайно, я робила пластику колись. Але оскільки через проблеми з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз, я робила під місцевим якісь маленькі підтяжки", – поділилася примадонна .

Лайма Вайкуле

В молодості Лайма Вайкуле по праву вважалася однією з найбільш екстравагантних артисток на просторах СРСР. А зараз, в свої 65 років, латвійська співачка є зразком жіночності і елегантності. Вайкуле перебуває у відмінній формі – не приховує, що займається спортом, а ще не їсть солодкого і м'яса.

Лайма Вайкуле: тоді і зараз

До новинок косметології і пластичних операцій Лайма ставиться з інтересом. Деякі з них вже випробувала на собі, зокрема, так звані уколи краси, щоб позбутися від зморшок. Також артистка відкрито говорить про те, що в майбутньому буде вдаватися до послуг пластичного хірурга.

Наталія Варлей

Чарівна "комсомолка, спортсменка і просто красуня" Наталія Варлей після прем'єри "Кавказької полонянки" в 1967 році стала справжнім радянським секс-символом.

У 2020 році Варлей виповниться 73 роки, але, незважаючи на поважний вік, актриса виглядає вельми елегантно і свіжо. Наталія неодноразово зізнавалася, що приваблива зовнішність і відмінна фізична форма збереглися завдяки здоровому способу життя. Варлей займається спортом і ретельно доглядає за собою. Сама артистка заперечує втручання пластичних хірургів в свою зовнішність, проте неодноразово підтверджувала, що робить так звані "уколи краси".

Наталія Варлей в молодості і зараз

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