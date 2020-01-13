Як зараз виглядає дівчина, яка втратила шанс відправитися до Місяця з мільярдером

Японський мільярдер Юсаку Маедзава зайнявся пошуком нової коханої, а його колишня дівчина Горікі Аяме розпочала новий етап в житті.
Модель і актриса Горікі Аяме, якій зараз 27 років, стала більш активно вести Інстаграм.
Вчора вона побажала всім на добраніч.
А позавчора – повідомила про новий етап в житті.
В її Інстаграмі всього одне фото її колишнього коханого - Юсаку Маедзави.
"Здається, він багато працює кожен день. Я сподіваюся, що зможу йому трохи допомогти. Ось чому я повинна розвиватися", - написала під цим фото дівчина влітку 2018 року.
***飾らない自分を見せられる場所は大切.たまにはゆっくり休んでねっ.お仕事が毎日大変そうな彼.少しでも支えになれたらいいなっ.だからこそ私も成長していかなきゃ.明日からまた1週間の始まり.飾らない自分で皆さまが笑顔で過ごせますように.おやすみなさい.いい夢見てくださいね.ーーなぜ過去のInstagram投稿を削除したのかという疑問をたくさんいただいているのですが,環境も気持ちも今までとは変わったのでInstagramもゼロから挑戦したいと思ったのが理由です.今まではなんとなくお仕事の宣伝を載せていたのもあり,中途半端さも感じていたので,新しくしたいと思い削除に至りました.炎上したからとか彼を連想させる投稿をしたから,消したということではありません.もちろん,これからもお仕事連のことも載せていきますが普段のプライベートな出来事や気持ちもありのまま載せていけたらと思います.
У 2018 році Маедзава заявив, що може взяти з собою в політ на Місяць Горікі Аяме.
***デニム素材のスカートは珍しい.しかもミニ.これしかないかもなぁこういう組み合わせってなんだか学生さんっぽい感じしません?好きなんです,こういうのも.と言いながら,高校生の時はほとんど制服着てなかったけど.笑*** #ootd *** tops: # frank & eileen bottoms: #saintlaurent shoes: #drmartens bag: #chloe glasses: #solakzade @frankandeileen @drmartensofficial @chloe @solakzade_optician
Однак в грудні 2019 року в одному з інтерв'ю він повідомив, що розлучився з дівчиною.
За його словами, Горікі не могла або не хотіла віддавати всі сили тренуванню і підготовці до польоту, а хотіла більше працювати як актриса.
Маедзава пояснив, що у свій час у нього були думки зробити її своєю супутницею життя, але через різне ставлення до подорожі на Місяць їхні шляхи розійшлися.
Тепер 44-річний Маедзава шукає собі нову дівчину, яка б стала йому парою і яку б він взяв на Місяць на борту ракети BFR компанії SpaceX Ілона Маска.
Політ намічений на період не раніше 2023 року тривалістю майже шість днів.
Маедзава шукає самотню жінку у віці від 20 років з яскравою індивідуальністю і завжди на позитиві.
Вона повинна бути зацікавлена в польоті в космос і повинна буде брати участь в підготовці до нього.
Вона також повинна вміти насолоджуватися життям і бажати миру в усьому світі.
Прийом заявок від дівчат закінчується 17 січня 2020 року. Побачення з Юсаку Маедзавою намічено на середину лютого. Остаточне рішення про дівчину Маезава прийме в кінці березня.
До речі, Юсаку Маедзава буквально сидить на шиї у Ілона Маска.
Стан Юсаку Маедзава оцінюється в близько 4 млрд доларів. Він на 14 місці в Японії серед багатіїв. Він професійний колекціонер і у нього бізнес в сфері одягу.
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