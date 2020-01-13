Як зараз виглядає дівчина, яка втратила шанс відправитися до Місяця з мільярдером

Японський мільярдер Юсаку Маедзава зайнявся пошуком нової коханої, а його колишня дівчина Горікі Аяме розпочала новий етап в житті.

Модель і актриса Горікі Аяме, якій зараз 27 років, стала більш активно вести Інстаграм.

Вчора вона побажала всім на добраніч.

А позавчора – повідомила про новий етап в житті.

В її Інстаграмі всього одне фото її колишнього коханого - Юсаку Маедзави.

"Здається, він багато працює кожен день. Я сподіваюся, що зможу йому трохи допомогти. Ось чому я повинна розвиватися", - написала під цим фото дівчина влітку 2018 року.

У 2018 році Маедзава заявив, що може взяти з собою в політ на Місяць Горікі Аяме.

Однак в грудні 2019 року в одному з інтерв'ю він повідомив, що розлучився з дівчиною.

За його словами, Горікі не могла або не хотіла віддавати всі сили тренуванню і підготовці до польоту, а хотіла більше працювати як актриса.

Маедзава пояснив, що у свій час у нього були думки зробити її своєю супутницею життя, але через різне ставлення до подорожі на Місяць їхні шляхи розійшлися.

Тепер 44-річний Маедзава шукає собі нову дівчину, яка б стала йому парою і яку б він взяв на Місяць на борту ракети BFR компанії SpaceX Ілона Маска.

Політ намічений на період не раніше 2023 року тривалістю майже шість днів.

Маедзава шукає самотню жінку у віці від 20 років з яскравою індивідуальністю і завжди на позитиві.

Вона повинна бути зацікавлена в польоті в космос і повинна буде брати участь в підготовці до нього.

Вона також повинна вміти насолоджуватися життям і бажати миру в усьому світі.

Прийом заявок від дівчат закінчується 17 січня 2020 року. Побачення з Юсаку Маедзавою намічено на середину лютого. Остаточне рішення про дівчину Маезава прийме в кінці березня.

До речі, Юсаку Маедзава буквально сидить на шиї у Ілона Маска.

Стан Юсаку Маедзава оцінюється в близько 4 млрд доларів. Він на 14 місці в Японії серед багатіїв. Він професійний колекціонер і у нього бізнес в сфері одягу.

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