"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені

Скандальну українську співачку Ані Лорак жорстко розкритикували в мережі через вульгарний образ.

Так, фанатам не припало до смаку плаття зірки, в якому вона виступала на російській музичній премії RU.TV. Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі Лорак (дивіться нижче).

Зазначимо, що для премії співачка обрала бежеве латексне плаття, яке підкреслило її пишні груди. Шанувальники в коментарях до ролика написали, що воно виглядає "як з сек-шопа".

Ані Лорак Фото з Instagram

"Як на мене, перебір з одягом. Не знає як привернути увагу", "Сукня як з секс-шопу", "Цицьки нові надула чи що?", "Пісня дуже за душу бере, але плаття не з цієї пісні, треба було скромніше вибрати", "Сукня взагалі не подобається", "Груди завжди на видноті, некрасиво якось", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак викликала хвилю критики в мережі новим фото. Так, користувачі Instagram звинуватили співачку в надмірній любові до фотошопу.

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