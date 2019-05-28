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"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені

1.3тЧитати матеріал російською

Скандальну українську співачку Ані Лорак жорстко розкритикували в мережі через вульгарний образ.

Так, фанатам не припало до смаку плаття зірки, в якому вона виступала на російській музичній премії RU.TV. Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі Лорак (дивіться нижче).

Зазначимо, що для премії співачка обрала бежеве латексне плаття, яке підкреслило її пишні груди. Шанувальники в коментарях до ролика написали, що воно виглядає "як з сек-шопа".

"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені

Ані Лорак

Фото з Instagram

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"Як на мене, перебір з одягом. Не знає як привернути увагу", "Сукня як з секс-шопу", "Цицьки нові надула чи що?", "Пісня дуже за душу бере, але плаття не з цієї пісні, треба було скромніше вибрати", "Сукня взагалі не подобається", "Груди завжди на видноті, некрасиво якось", — прокоментували люди.

"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені
"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені
"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені
"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені
"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені
"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені
"Як з секс-шопу": Лорак розгромили за вульгарне плаття на сцені

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак викликала хвилю критики в мережі новим фото. Так, користувачі Instagram звинуватили співачку в надмірній любові до фотошопу.

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Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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