"Як з колгоспу": Лорак жорстко висміяли в мережі через невдале вбрання

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, опублікувала нове фото, яке спровокувало хвилю критики в мережі.
Так, на знімку, опублікованому на сторінці в Instagram, зірка позує в широких джинсах, грубих черевиках, чорній толстовці і світлій дублянці. Образ завершували окуляри і чорна шапка.
Ані Лорак
Instagram @anilorak
У коментарях під фотографією фанати почали обговорювати зовнішній вигляд артистки.
На думку підписників, Ані вибрала невдале вбрання для нового виходу. Більш того, деякі відзначають, що з появою нового коханого Єгора Гліба стиль Лорак змінився в гірший бік.
Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьох користувачів спантеличив зовнішній вигляд Лорак в новому кліпі. Її абсолютно перестали впізнавати. Деякі навіть припустили, що вона знялася напівголою для ролика, щоб помститися колишньому чоловікові.
Але найбільше шанувальників збентежило, що співачка сильно схудла. Через це в коментарях під фотографіями зі зйомок кліпу їй писали перестати морити себе голодом.
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