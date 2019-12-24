"Як з колгоспу": Лорак жорстко висміяли в мережі через невдале вбрання

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, опублікувала нове фото, яке спровокувало хвилю критики в мережі.

Так, на знімку, опублікованому на сторінці в Instagram, зірка позує в широких джинсах, грубих черевиках, чорній толстовці і світлій дублянці. Образ завершували окуляри і чорна шапка.

Ані Лорак Instagram @anilorak

У коментарях під фотографією фанати почали обговорювати зовнішній вигляд артистки.

На думку підписників, Ані вибрала невдале вбрання для нового виходу. Більш того, деякі відзначають, що з появою нового коханого Єгора Гліба стиль Лорак змінився в гірший бік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьох користувачів спантеличив зовнішній вигляд Лорак в новому кліпі. Її абсолютно перестали впізнавати. Деякі навіть припустили, що вона знялася напівголою для ролика, щоб помститися колишньому чоловікові.

Але найбільше шанувальників збентежило, що співачка сильно схудла. Через це в коментарях під фотографіями зі зйомок кліпу їй писали перестати морити себе голодом.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!