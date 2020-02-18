Головна Новини
18 лютого • оновлено в 12:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів

6.2т
Читати матеріал російською

Колишня зірка скандального телепроекту "Дом-2" Неллі Єрмолаєва опублікувала відверте фото, на якому позує без трусів.

Сміливою фотографією знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Неллі Єрмолаєва

Неллі Єрмолаєва

Instagram @ermolaevanelly

Новини
"Без трусів сидить": Сєдокову розгромили через відверте фото

На чорно-білому знімку Єрмолаєва без білизни сидить на музичному інструменті.

Відверта фотографія викликала бурю обурення у прихильників зірки. У коментарях підписники розкритикували Неллі:

"Фото вульгарне", "Навіщо такі фото?", "Що ж за час такий, коли заради хайпу необхідно зняти білизну?", "Розчарувала...", "Відписуюся".

"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів
"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів
"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів
"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів
"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів
"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів
"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів
"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів
"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Неллі Єрмолаєва поділилася провокаційним фото зі своїм сином Мироном і нарвалася на критику мережі. На знімку вони разом з хлопчиком позували повністю голими.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
5
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги