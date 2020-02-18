"Як вульгарно": ексзірку "Дом-2" рознесли за фото без трусів

Колишня зірка скандального телепроекту "Дом-2" Неллі Єрмолаєва опублікувала відверте фото, на якому позує без трусів.

Сміливою фотографією знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Неллі Єрмолаєва Instagram @ermolaevanelly

На чорно-білому знімку Єрмолаєва без білизни сидить на музичному інструменті.

Відверта фотографія викликала бурю обурення у прихильників зірки. У коментарях підписники розкритикували Неллі:

"Фото вульгарне", "Навіщо такі фото?", "Що ж за час такий, коли заради хайпу необхідно зняти білизну?", "Розчарувала...", "Відписуюся".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Неллі Єрмолаєва поділилася провокаційним фото зі своїм сином Мироном і нарвалася на критику мережі. На знімку вони разом з хлопчиком позували повністю голими.

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