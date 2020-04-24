Як вплинули на дітей з дитбудинку зйомки в скандальному "Дау": директорка розкрила правду

Директорка харківського дитячого будинку Тамара Скульська, чиї вихованці з'явилися в скандальних сценах фільму "Дау. Дегенерація", розповіла, як вплинули на немовлят зйомки в кінокартині.

Так, за словами жінки, зараз всі ці діти усиновлені, ніяких претензій у їхніх прийомних батьків на предмет того, що вони травмовані, в тому числі психологічно, немає. Крім того вона впевнена, що дітям не могли заподіяти фізичного болю або морального страждання під час зйомок фільму. Про це Скульська розповіла в інтерв'ю виданню "КП в Україні".

Тамара Скульська Фото: andrewlazarevproduction.blogspot.com

"Коли з нами домовлялися про зйомки, то сказали, що це фільм про харківського вченого Ландау, про репресії... У мене це не викликало занепокоєння. Ну чому дітей, які позбавлені батьківського піклування, не можуть знімати, а дітей з батьками можуть? І думок не було, що там щось незвичайне відбуватиметься з дитиною. Зараз дуже багато емоцій, але я абсолютно переконана, що травми діти не отримували, інакше б це було видно. Ні фізичні, ні моральні. Зараз всі ці діти усиновлені, ніяких претензій у прийомних батьків на предмет того, що вони травмовані, в тому числі психологічно, немає", – підсумувала Скульська.

Сцени з насильством над дітьми з фільму "Дау" Facebook Олени Самойленко

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