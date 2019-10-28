'Як виконано!' Українська пісня в ефірі росТВ викликала шквал емоцій у мережі

Співачка Рената Штіфель викликала ажіотаж в мережі виконанням пісні "Рідна мати моя" в ефірі російського шоу "Голос" на Першому каналі.

За кілька діб відео її виступу зібрало майже 400 тисяч переглядів на YouTube і понад шість тисяч лайків. Штіфель зуміла повернути чотири суддівських крісла з чотирьох.

Також під відео з'явилася маса захоплених коментарів від росіян:

"Яка ж красива мова, виконання зачаровує, прекрасне, як і сама Рената", "Чудова дівчинка!!! Співає в саме серце. Підкорила скромністю, ніжністю та талантом!", "Одна з найкрасивіших українських пісень. А як виконано! Молодець!", "Чудово почути українську мову на російському "Голосі". Та й пісня гарна, видно, що з душею проспівано. Успіхів Ренаті!", "Божественно заспівала. Україна чудова країна, де живуть хороші і добрі люди", — написали в мережі.

Вперше пісня прозвучала у фільмі "Літа молодії" 1958 року у виконанні Олександра Таранця. Також її виконувала співачка Таїсія Повалій на сцені Палацу Україна у 2008 році, в рамках сольного концерту "Україна. Голос. Душа".

Таїсія Повалій @tpovaliyofficial

Повалій відреагувала на виступ Штіфель у себе в Instagram. "Український шедевр у виконанні прекрасної молодої співачки", — написала вона в сторіз.

"Я дуже рада, що українські пісні летять над світом", — додала вона в коментарі OBOZREVATEL.

Раніше стало відомо, що українська пісня стала найпопулярнішою серед росіян.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!