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28 жовтня • оновлено в 20:09
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"Як виконано!" Українська пісня в ефірі росТВ викликала шквал емоцій у мережі

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Співачка Рената Штіфель викликала ажіотаж в мережі виконанням пісні "Рідна мати моя" в ефірі російського шоу "Голос" на Першому каналі.

За кілька діб відео її виступу зібрало майже 400 тисяч переглядів на YouTube і понад шість тисяч лайків. Штіфель зуміла повернути чотири суддівських крісла з чотирьох.

Також під відео з'явилася маса захоплених коментарів від росіян:

"Яка ж красива мова, виконання зачаровує, прекрасне, як і сама Рената", "Чудова дівчинка!!! Співає в саме серце. Підкорила скромністю, ніжністю та талантом!", "Одна з найкрасивіших українських пісень. А як виконано! Молодець!", "Чудово почути українську мову на російському "Голосі". Та й пісня гарна, видно, що з душею проспівано. Успіхів Ренаті!", "Божественно заспівала. Україна чудова країна, де живуть хороші і добрі люди", — написали в мережі.

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'Як виконано!' Українська пісня в ефірі росТВ викликала шквал емоцій у мережі
'Як виконано!' Українська пісня в ефірі росТВ викликала шквал емоцій у мережі

Вперше пісня прозвучала у фільмі "Літа молодії" 1958 року у виконанні Олександра Таранця. Також її виконувала співачка Таїсія Повалій на сцені Палацу Україна у 2008 році, в рамках сольного концерту "Україна. Голос. Душа".

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

@tpovaliyofficial

Повалій відреагувала на виступ Штіфель у себе в Instagram. "Український шедевр у виконанні прекрасної молодої співачки", — написала вона в сторіз.

'Як виконано!' Українська пісня в ефірі росТВ викликала шквал емоцій у мережі

"Я дуже рада, що українські пісні летять над світом", — додала вона в коментарі OBOZREVATEL.

Раніше стало відомо, що українська пісня стала найпопулярнішою серед росіян.

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Особа
Таїсія Повалій
Місце
Росія
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Ш. Олег
Ш. Олег
Слушал, и глаза на слёзы наворачивались. Волшебная песня, чудесный, певучий язык, прекрасное исполнение… Вспомнил детство, одну большую общую Родину, общие радости, общие заботы… Что нам делить?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
сенсация года,ёптыть.шароварня ликуе ))))
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