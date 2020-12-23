Який вигляд мають зірки серіалу "Величне століття" через 10 років: зморшки, пластика і вагітність

Анастасія Польська Люди 11:54, 23.12.2020 Оновлено: 12:07, 23.12.2020

Мер'єм Узерлі, Небахат Чехре, Нур Феттахоглу та інші актриси турецького серіалу "Величне століття" змінилися до невпізнання.

Перша серія першого сезону серіалу "Величне століття" вийшла 5 січня 2011 року. Напередодні круглої дати з початку виходу культового історичного серіалу OBOZREVATEL згадав, як виглядали знаменитості 10 років тому, під час зйомок перших епізодів, і як вони виглядають зараз.

У серіалі актриса виконала роль вогненно-рудої слов'янської полонянки Хюррем. Зараз Мер'єм Узерлі знімається у фільмах і чекає появи на світ другої дочки від американця, ім'я якого поки знаходиться в таємниці. Першу дитину актриса виховує від бізнесмена Джана Атеша, який взяв у вагітної Мер'єм в борг близько 215 тисяч доларів і втік з країни.

Мер'єм Узерлі .

Ергеч зіграла роль сестри султана Сулеймана і коханої Ібрагіма паші – Хатідже. Цікаво, що актриса досі дружить з колегами по проекту і публікує загальні фото з Нур Феттахоглу та іншими. Відомо, що у Сельми є чотирирічна дочка Ясмін від бізнесмена Джана Оза.

Сельма Ерґеч

  • Небахат Чехре (Валіде), 76 років

У свої 76 актриса як і раніше виглядає розкішно і владно. Такою її ми бачили на екрані в перших сезонах "Величного століття" в ролі матері Сулеймана Величного. Актриса була одружена двічі, однак дітьми так і не обзавелася.

Небахат Чехре

Наложниця Султана Сулеймана Махідевран в реальному житті стала мамою тільки у 2016 році. Зараз артистка сумнівається, що хоче продовжувати кінокар'єру. У недавньому інтерв'ю Нур Феттахоглу зізналася, що її більше приваблюють театральні підмостки, ніж серіальний знімальний майданчик.

Нур Феттахоглу

Ирем Хелваджіоглу в серіалі зіграла одну з наложниць. Тоді вона мала приємну і скромну зовнішність. Однак, в 2020 році актриса вирішила змінити в собі деякі риси обличчя, виправила ніс і підкачала губи. Тепер Хелваджіоглу стала більше схожа на голлівудську актрису Анджеліну Джолі, ніж на саму себе.

Ирем Хелваджіоглу

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Величного століття" показала фото 25-річної давності. Мер'єм Узерлі поділилася на своїй сторінці в соцмережі кадром з архіву, на якому вона зовсім ще підліток. За допомогою знімка можна порівняти, скільки змін зазнало обличчя актриси за ці роки.

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