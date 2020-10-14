Як виглядають сини українських зірок: фото знаменитостей зі спадкоємцями

У середу, 14 жовтня українці відзначають День українського козацтва, який побічно вважається "чоловічим" святом і за традицією цього дня прийнято вітати батьків, коханих та синів.

Деякі українські зірки не люблять показувати свої сімейні фото, і знімки з їхніми дітьми вважаються рідкістю для публіки. Інші ж, навпаки, охоче діляться спільними фотографіями з найближчими людьми. OBOZREVATEL показує, як виглядають сини українських зірок-чоловіків.

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов вперше став татом 3 роки тому. Його дружина Катерина Осадча народила йому сина Івана. Ведучий швидко втягнувся в роль тата і вона йому дуже личить. Він із радістю ділиться спільними знімками з первістком.

Юрій Горбунов із сином. Viva

Юрій Горбунов із Катею Осадчою і сином. Instagram Горбунова

Потап (Олексій Потапенко)

Потап виховує сина Андрія від шлюбу з Іриною Горовою, якому у вересні виповнилося 12 років. Артист часто проводить час з дитиною, а знімками відразу ж ділиться у своєму блозі.

Потап з єдиним сином. Instagram Потапа

Микола Тищенко

Микола Тищенко рідко ділиться знімками з дітьми, але іноді робить виняток. Як відомо, ресторатор виховує трирічного Давида від молодої дружини Алли Барановської, а також сина-підлітка Данила від попереднього шлюбу.

Микола Тищенко із сином. Instagram Тищенко

Тищенко із сином. Instagram Миколи Тищенка

Сергій Бабкін

Музикант Сергій Бабкін – багатодітний тато. Молодший син Єлисей – третя дитина в сім'ї Бабкіних – з'явився на світ півтора роки тому. Також у Сергія і його дружини Сніжани є ще двоє дітей: син Артур і дочка Веселина.

Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною та дітьми. Instagram Сергія Бабкіна

Олександр Понамарьов

Олександр Пономарьов не часто тішить шанувальників знімками зі своїм 13-річним сином Сашком. Однак, за словами артиста, вони із сином досить тісно спілкуються. Сам Пономарьов-молодший дуже схожий на свого батька.

Олександр Пономарьов із сином. Instagram Олександра Пономарьова

Олександр Пономарьов із сином. Instagram Пономарьова

Григорій Решетник

Григорій Решетник – мабуть, найяскравіший приклад сім'янина в проєкті "Холостяк", адже ніхто з героїв реаліті не може похвалитися такою ідилією в особистому житті, як він. Нещодавно ведучий оголосив, що стане батьком втретє! Зараз подружжя виховує двох синів – Ваню і Діму.

Григорій Решетник із дружиною і синами. Instagram Решетника

Григорій Решетник із сином. Instagram Решетника

Григорій Решетник з дружиною і дітьми. Instagram Решетника

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські зірки влаштували флешмоб привітань воїнів із Днем захисника.