Який вигляд мають нащадки популярних історичних особистостей: що про них відомо

Багато відомих особистостей, які створили цілу історію, мають спадкоємців зі своїм прізвищем. У кожного з них по-різному склалася доля. Серед них є і онуки великих письменників, і правнуки популярних співаків і артистів.

Як стало відомо, деякі зі спадкоємців не пішли по стопах своїх предків й вибрали інші напрямки в житті. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Доктор Томас Ейнштейн – правнук знаменитого фізика Альберта Ейнштейна. Він не пішов по стопах знаменитого предка. Замість науки чоловік обрав мистецтво і став скрипалем.

Райлі Кіо народилася в сім'ї єдиної спадкоємиці легендарного співака. Жінка успішно працює в кіно. Знялася в таких відомих стрічках, як "Будинок, який побудував Джек", "Дівчина за викликом", у серіалі "Рівердейл" і багатьох інших.

Дрі Гемінґвей – це фотомодель й акторка, донька актриси Мерієл Гемінґвей і правнучка письменника Ернеста Гемінґвея. Вона працювала з різними модельними агентствами і представляла інтереси великих компаній, а також брала участь у модних показах .

Уна Чаплін – іспансько-британська акторка. Почала акторську кар'єру в 2007 році з епізодичної ролі в серіалі "Привиди". У 2014 році була номінована на премію Гільдії кіноакторів США в категорії "Найкращий акторський склад у драматичному серіалі" за роль у серіалі "Гра престолів".

Кріс Еванс, справжнє ім'я якої Ольга Пітерс, – молодша донька Світлани Аллілуєвої. Жінка має непростий характер, живе в США і займається продажем різноманітних виробів. Вона вважає свого знаменитого предка чудовиськом і хотіла б забути про свій кровний зв'язок із цією людиною.

Елісон ле Борхес народилася в Парижі 4 вересня 1986 року. Її батьки – французький актор Ентоні Делон і танцівниця Марі-Елен ле Борхес. Усі її родичі так чи інакше пов'язані з шоу-бізнесом, а її дідусь – і зовсім зірка світового масштабу – Ален Делон. Але Елісон вирішила не йти по стопах знаменитого діда й вибрала кар'єру моделі.

Іларія Штілер-Тимор живе в Ізраїлі, не говорить російською, але все ж знає про свого знаменитого предка.

Емма Феррер – британсько-швейцарська художниця й колишня модель. Вона внучка Одрі Гепберн, кінозірка і гуманістка.

Діана Відмаєр Пікассо – історичка за фахом і засновниця Науково-дослідного центру, який займається спадщиною її знаменитого предка.

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