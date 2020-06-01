Як виглядають діти українських зірок: яскраві фото

Марія Дідик люди 11:45, 1.06.2020

1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей і Всесвітній день батьків. У багатьох зірок українського шоу-бізнесу великі сім'ї, з якими вони відзначають ці свята.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають діти українських артистів.

Співачка Оля Полякова виховує двох прекрасних доньок – 15-річну Марію і 8-річну Алісу.

instagram / polyakovamusic
instagram / polyakovamusic

Телеведуча Маша Єфросиніна разом з бізнесменом Тимуром Хромаєвим виховує 16-річну дочку Нану і шестирічного сина Олександра.

instagram / mashaefrosinina
instagram / mashaefrosinina

Ані Лорак виховує доньку Софію, яка зростає копією батька, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу.

instagram / anilorak
instagram / anilorak

У співачки Анни Сєдокової є дві дочки – 15-річна Аліна та 8-річна Моніка. Також артистка також виховує 3-річного сина Гектора.

instagram / annasedokova
instagram / annasedokova
instagram / annasedokova

Співачка Світлана Лобода виховує доньок: 9-річну Єву і однорічну Тильду.

instagram / lobodaofficial
instagram / lobodaofficial

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець разом з чоловіком Сергієм виховує трьох дітей: 17-річну Марію і трирічних близнюків Катю і Ваню.

hochu.ua
instagram.com/lennykravets

Переможниця Євробачення, співачка Джамала вперше стала мамою в 2018 році.

Синові Тіни Кароль - Веніаміну 11 років. Він живе і вчиться в Великобританії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядають дорослі діти померлих легенд: спадкоємці Круга, Цоя та Бодрова.

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