Як виглядали радянські зіркові пари на власних весіллях. Фото

Вибір весільного образу – один з головних пунктів в підготовці до важливої події. На сьогоднішній день плаття для нареченої можна знайти на будь-який смак. Але і раніше за радянських часів від моди ніхто не відставав.

Про те, які вбрання обирали популярні актриси та співачки для одруження за часів СРСР, пише Соsmopolitan.

Надія Румянцева та Віллі Хштоян

Зірка улюблених фільмів "Дівчата" і "Королева бензоколонки" на весільній церемонії була в лаконічному білому платті та без аксесуарів. На рідкісному кадрі видно, як у Румянцевої та Хштояна блищать очі від щастя і вони розчиняються в усмішці, дивлячись один на одного.

Надія Румянцева та Віллі Хштоян Джерело: Соsmopolitan

Наталія Гвоздікова та Євген Жаріков

Як відомо, знайомство акторів відбулося на знімальному майданчику і переросло у велике кохання. Через рік стосунків зіркова пара вирішила зіграти весілля, на якій були присутні тільки найближчі. На одруження Гвоздікова прийшла в білій сукні з пуху, а зачіска з легких локонів ніжно доповнювала образ.

Наталія Гвоздікова та Євген Жаріков Джерело: Соsmopolitan

Любов Поліщук і Валерій Макаров

Відома актриса Любов Поліщук на весіллі зі своїм першим чоловіком Валерієм Макаровим виглядала дуже стримано, але і водночас шикарно. Для образу вона обрала білу сукню з пишною спідницею з мережива, ошатну фату і туфлі. Все це доповнювала красива укладка на голові і, звичайно ж, щасливі та закохані очі кінозірки.

Любов Поліщук і Валерій Макаров Джерело: Соsmopolitan

Алла Пугачова та Міколас Орбакас

Для свого весільного образу Алла Пугачова вибрала елегантне плаття, білу фату і ніжний вінок з квітів. Вбрання вийшло дуже незвичним для зірки, але при цьому вона виглядала приголомшливо.

Алла Пугачова та Міколас Орбакас Джерело: Соsmopolitan

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко

Співачку Софію Ротару чоловік дуже довго домагався. Адже вона шукала саме того самого, з яким хотіла прожити довге та щасливе життя. Анатолій Євдокименко побачив фото співачки в журналі "Україна" і закохався з першого погляду. Після цього він розшукав Ротару і почав доглядати за нею. Дівчина не одразу звернула увагу на молодого чоловіка, тому йому довелося дуже добре постаратися, щоб домогтися красуню. У 1968 році Ротару та Євдокименко зіграли пишне весілля на 200 осіб. Для важливої події співачка обрала довге та приталені плаття, розкішну фату і ніжні туфлі.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко Джерело: Соsmopolitan

Надія Бабкіна та Володимир Засєдатєлєв

Знайомство зоряної пари сталося в літаку. Потім вони виступали на одному фестивалі, де і зав'язалося спілкування, яке переросло в любов. Через півроку Бабкіна і Засєдатєлєв вирішили зіграти весілля. На церемонію одруження співачка прийшла в білому приталенному платті, лаконічній фаті та рукавичках. На жаль, пара розлучилася через 17 років проживання. Причиною розлучення став роман на стороні – Володимир Засєдатєлєв зрадив їй.

Надія Бабкіна та Володимир Засєдатєлєв Джерело: Соsmopolitan

Наталія Хорохоріна і Віктор Корєшков

Весільний образ відомої радянської актриси Наталії Хорохоріної складався з білої сукні до підлоги, довгої шикарної фати і ніжного букета в руках. Шлюб зоряної пари продовжився недовго, так як Корєшков зрадив дружині з її ж колегою.

Наталія Хорохоріна і Віктор Корєшков Джерело: Соsmopolitan

Віра Алентова і Володимир Меньшов

Весільне торжество Віри Алентової і Володимира Меньшова пройшло скромно, так як пара була ще студентами і не мала багато грошей. За словами актора, на свято вони витратили всього 30 рублів: в РАЦС приїхали на трамваї, розписалися, співробітники відкрили для молодят пляшку шампанського, на яку у них не виявилося грошей. Потім свідкам довелося збирати по кишенях дрібниця, щоб розплатитися. А після вони зібралися компанією в гуртожитку за святковим столом. На весільний образ Віра Алентова не витрачалась і обрала повсякденне вбрання – лаконічне плаття темного кольору.

Віра Алентова і Володимир Меньшов Джерело: Соsmopolitan

Олена Проклова і Андрій Тришин

Весільне вбрання Олени Проклової складалося з білої сукні з довгим рукавом, яку доповнювали аксесуари. У шлюбі пара прожила до 2015 року, але після подала на розлучення. За словами актриси, причиною став холод у стосунках.

Олена Проклова і Андрій Тришин Джерело: Соsmopolitan

Людмила Зикіна та Віктор Грідін

Радянська співачка Людмила Зикіна була заміжня кілька разів. На весілля зі своїм четвертим чоловіком Віктором Грідіном вона прийшла в довгій білій сукні і з ніжною прикрасою у волоссі. Відзначимо, що пара прожила разом 17 років, але потім розлучилася.

Людмила Зикіна і Віктор Грідін Джерело: Соsmopolitan

Катерина і Олександр Стриженови

Актриса Катерина Стриженова виходила заміж в лаконічній білій сукні з коміром і пишними рукавами. Волосся вона зібрала в пучок, весь образ доповнював шикарний букет у руках.

Катерина і Олександр Стриженови Джерело: Соsmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися фото, як гналися за модою за часів пізнього СРСР. Вибір одягу в магазинах залишав бажати кращого.