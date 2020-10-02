Який вигляд мали б зірки "Кварталу 95", якби народилися не в Україні: приголомшливі фото

Олена Кордунова Люди 19:55, 2.10.2020 Оновлено: 20:04, 2.10.2020

Актори студії "Квартал 95" проаналізували свої знімки за допомогою популярного застосунку "Градієнт" і показали, який би вигляд вони мали, якби народилися в Африці, Азії або Індії.

Приголомшливі світлини було оприлюднено на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram. "Зовнішність міняли" десять артистів студії.

Образи іноземців приміряли Олена Кравець, Євген Кошовий, Степан Казанін, Юрій Крапов, Юрій Ткач, Олександр Пікалов, Володимир Мартинець, Юрій Великий, Міка Фаталов і Валерій Жидков.

Як змінилися актори "Кварталу" за допомогою "Градієнта":

Олена Кравець приміряла на себе образи іноземок.
Instagram Кварталу 95
Як змінився Євген Кошовий за допомогою популярного застосунку.
Instagram Кварталу 95
Пікалов "змінив зовнішність" додатком "Градієнт".
Instagram Кварталу 95
Який вигляд мав би Степан Казанін, якби народився в іншій країні.
Instagram Кварталу 95
Юрій Ткач: як змінився завдяки застосунку "Градієнт".
Instagram Кварталу 95
Валерій Жидков в образах іноземців.
Instagram Кварталу 95
Володимир Мартинець: як змінився.
Instagram Кварталу 95
Юрій Крапов приміряв на себе образи іноземців.
Instagram Кварталу 95
Актор Міка Фаталов після зміни за допомогою "Градієнта".
Instagram Кварталу 95
Який вигляд мав би Юрій Великий, якби не був українцем.
Instagram Кварталу 95

Як повідомляв OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" скасувала концерти в Білорусі через політичну ситуацію, яка склалася в країні після незаконного обрання Олександра Лукашенка на пост президента і масових протестів.

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