Який вигляд мали б зірки "Кварталу 95", якби народилися не в Україні: приголомшливі фото

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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Актори 'Квартал 95' змінилися за допомогою програми

Актори студії "Квартал 95" проаналізували свої знімки за допомогою популярного застосунку "Градієнт" і показали, який би вигляд вони мали, якби народилися в Африці, Азії або Індії.

Приголомшливі світлини було оприлюднено на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram. "Зовнішність міняли" десять артистів студії.

Образи іноземців приміряли Олена Кравець, Євген Кошовий, Степан Казанін, Юрій Крапов, Юрій Ткач, Олександр Пікалов, Володимир Мартинець, Юрій Великий, Міка Фаталов і Валерій Жидков.

Як змінилися актори "Кварталу" за допомогою "Градієнта":

Олена Кравець приміряла на себе образи іноземок.
Як змінився Євген Кошовий за допомогою популярного застосунку.
Пікалов "змінив зовнішність" додатком "Градієнт".
Який вигляд мав би Степан Казанін, якби народився в іншій країні.
Юрій Ткач: як змінився завдяки застосунку "Градієнт".
Валерій Жидков в образах іноземців.
Володимир Мартинець: як змінився.
Юрій Крапов приміряв на себе образи іноземців.
Актор Міка Фаталов після зміни за допомогою "Градієнта".
Який вигляд мав би Юрій Великий, якби не був українцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" скасувала концерти в Білорусі через політичну ситуацію, яка склалася в країні після незаконного обрання Олександра Лукашенка на пост президента і масових протестів.

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