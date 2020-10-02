Який вигляд мали б зірки "Кварталу 95", якби народилися не в Україні: приголомшливі фото

Актори студії "Квартал 95" проаналізували свої знімки за допомогою популярного застосунку "Градієнт" і показали, який би вигляд вони мали, якби народилися в Африці, Азії або Індії.

Приголомшливі світлини було оприлюднено на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram. "Зовнішність міняли" десять артистів студії.

Образи іноземців приміряли Олена Кравець, Євген Кошовий, Степан Казанін, Юрій Крапов, Юрій Ткач, Олександр Пікалов, Володимир Мартинець, Юрій Великий, Міка Фаталов і Валерій Жидков.

Як змінилися актори "Кварталу" за допомогою "Градієнта":

Як повідомляв OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" скасувала концерти в Білорусі через політичну ситуацію, яка склалася в країні після незаконного обрання Олександра Лукашенка на пост президента і масових протестів.