Як виглядали б Мона Ліза, Наполеон і Нефертіті сьогодні: незвичайні фото

Художниця з Техасу перенесла в ХХI століття відомих героїв минулого. Серед них Цезар, Наполеон, Нефертіті.
Як пише Комсомольская правда, дівчина з дитинства захоплювалася археологією і завжди мріяла побачити історичних персонажів такими, якими вони були насправді. Так з'явився унікальний проект Royalty Now.
За допомогою графічних редакторів Бекка перетворює знамениті портрети і скульптури в фотографії і публікує їх в Instagram.
Актриса Інгрід Бергман
Королева Мері Шотландська
instagram.com/royalty_now_/
Імператор Август
instagram.com/royalty_now_/
Королева Єлизавета I
instagram.com/royalty_now_/
Бенжамін Франклін
instagram.com/royalty_now_/
Юлій Цезар
instagram.com/royalty_now_/
Анастасія Романова
instagram.com/royalty_now_/
Нефертіті
instagram.com/royalty_now_/
Мона Ліза
instagram.com/royalty_now_/
Мадам Дюбаррі
instagram.com/royalty_now_/
Авраам Лінкольн
instagram.com/royalty_now_/
Наполеон Бонапарт
instagram.com/royalty_now_/
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги в Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце і старими знімками локації.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!