Як виглядали б Мона Ліза, Наполеон і Нефертіті сьогодні: незвичайні фото

Художниця з Техасу перенесла в ХХI століття відомих героїв минулого. Серед них Цезар, Наполеон, Нефертіті.

Як пише Комсомольская правда, дівчина з дитинства захоплювалася археологією і завжди мріяла побачити історичних персонажів такими, якими вони були насправді. Так з'явився унікальний проект Royalty Now.

За допомогою графічних редакторів Бекка перетворює знамениті портрети і скульптури в фотографії і публікує їх в Instagram.

Актриса Інгрід Бергман

Королева Мері Шотландська instagram.com/royalty_now_/

Імператор Август instagram.com/royalty_now_/

Королева Єлизавета I instagram.com/royalty_now_/

Бенжамін Франклін instagram.com/royalty_now_/

Юлій Цезар instagram.com/royalty_now_/

Анастасія Романова instagram.com/royalty_now_/

Нефертіті instagram.com/royalty_now_/

Мона Ліза instagram.com/royalty_now_/

Мадам Дюбаррі instagram.com/royalty_now_/

Авраам Лінкольн instagram.com/royalty_now_/

Наполеон Бонапарт instagram.com/royalty_now_/

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги в Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце і старими знімками локації.

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