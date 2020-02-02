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2 лютого • оновлено в 08:13
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Як виглядали б Мона Ліза, Наполеон і Нефертіті сьогодні: незвичайні фото

6.6т
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Художниця з Техасу перенесла в ХХI століття відомих героїв минулого. Серед них Цезар, Наполеон, Нефертіті.

Як пише Комсомольская правда, дівчина з дитинства захоплювалася археологією і завжди мріяла побачити історичних персонажів такими, якими вони були насправді. Так з'явився унікальний проект Royalty Now.

За допомогою графічних редакторів Бекка перетворює знамениті портрети і скульптури в фотографії і публікує їх в Instagram.

Актриса Інгрід Бергман

Актриса Інгрід Бергман

Королева Мері Шотландська

Королева Мері Шотландська

instagram.com/royalty_now_/

Імператор Август

Імператор Август

instagram.com/royalty_now_/

Королева Єлизавета I

Королева Єлизавета I

instagram.com/royalty_now_/

Бенжамін Франклін

Бенжамін Франклін

instagram.com/royalty_now_/

Юлій Цезар

Юлій Цезар

instagram.com/royalty_now_/

Анастасія Романова

Анастасія Романова

instagram.com/royalty_now_/

Нефертіті

Нефертіті

instagram.com/royalty_now_/

Мона Ліза

Мона Ліза

instagram.com/royalty_now_/

Мадам Дюбаррі

Мадам Дюбаррі

instagram.com/royalty_now_/

Авраам Лінкольн

Авраам Лінкольн

instagram.com/royalty_now_/

Наполеон Бонапарт

Наполеон Бонапарт

instagram.com/royalty_now_/

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги в Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце і старими знімками локації.

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Автор
Гліб Іванов
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