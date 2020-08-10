Як виглядала Роксолана з "Величного століття" в реальному житті: опубліковано фото.

У популярному турецькому серіалі "Величне століття" актриса Мер'єм Узерлі приголомшливо зіграла Хюррем Султан (Роксолану). У дівчини яскрава зовнішність й жива міміка. Однак, як з'ясувалося, в реальному житті Роксолана була мало чим схожа з героїнею кінокартини.

За словами сучасників, Роксолану важко було назвати красунею, але вона володіла абсолютно унікальним шармом, красивим голосом і гострим розумом. Повністю достовірних портретів Хюррем немає – в ті часи бачити наложниць могли тільки слуги гарему і сам падишах. Щоб приблизно зобразити султаншу, художники підкуповували євнухів, які словесно описували улюблену дружину Сулеймана, передає Clutch.

Роксолана (Хасекі Хюррем-султан) showbiz.clutch.ua

Проте за цими портретами можна уявити приблизну зовнішність Роксолани: це була пухка жінка з гострим носом і великими очима.

Сулейман I з коханою дружиною Хюррем showbiz.clutch.ua

Роксолана (Хасекі Хюррем-султан) showbiz.clutch.ua

До речі, точно невідомо, яким було справжнє ім'я Хюррем: існує думка, що майбутню султаншу звали Анастасією або Олександрою. Роксоланою її вже пізніше назвав посол римської імперії, ґрунтуючись на можливому походження дівчини з території, званої в Речі Посполитої в кінці XVI століття Роксоланія. Потрапивши в гарем, султан наділив її ім'ям Хюррем, що означало "сміх, радість".

Роксолана (Хасекі Хюррем-султан) showbiz.clutch.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі показала фото 25-річної давності. Архівний знімок викликав бурхливу реакцію у шанувальників.