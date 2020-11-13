Як виглядає зірка фільму "Чародії" Яковлєва, яка бореться з раком останньої стадії. Фото

Російська актриса, зірка фільму "Чародії" Олександра Яковлєва, яка вже три роки бореться з онкологією, поділилася з шанувальниками новим фото.

Так, на ньому 63-річна знаменитість позувала обійнявшись зі співаком Миколою Басковим. Яковлєва була одягнута в елегантне пальто. Свій образ вона доповнила шарфом й клатчем. Відповідний знімок актриса опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Кеніг. Прогулянка по Кенігсбергу", – прокоментувала Яковлєва публікацію. Вона також додала до неї хештеги, в яких назвала Баскова розумною, делікатною, доброю і небайдужою людиною.

Микола Басков і Олександра Яковлєва Instagram Олександри Яковлевої

Шанувальники прийшли в захват від нового фото Яковлєвої та засипали її компліментами.

Нагадаємо, що у 2017 році в Олександри Яковлевої діагностували рак грудей на четвертій стадії. Почувши діагноз, актриса спочатку впала в депресію і втратила сенс до життя. За її словами, рак розвивався в організмі роками абсолютно безболісно. Однак пізніше вона взяла себе в руки й почала боротьбу з недугою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса Шеннен Доерті, яка прославилася завдяки серіалам "Беверлі Хіллз" та "Зачаровані", розповіла про те, що у неї діагностували рак грудей четвертої стадії.