Як виглядає улюблена порноактриса українців: гарячі фото красуні

Pornhub за традицією опублікував підсумкову статистику за 2019 рік. У ній він показав, яких порнозірок шукали люди та з яких країн. Так, в українців на першому місці серед улюблених актрис фільмів для дорослих опинилася американка Лана Роудс.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати найвідвертіші фото красуні, якими вона раніше ділилася на особистій сторінці в Instagram.
Лана Роудс засвітила голі груди
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс в сексуальній білизні
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс у відвертому топі
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс дебютувала в порноіндустрії у квітні 2016 року у віці 19 років, знявшись для сайту FTV Girls. Уже в серпні 2016 року була обрана американським журналом Penthouse "Кицькою місяця".
Спокуслива Лана Роудс
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс засвітила голі груди
Фото: instagram/lanarhoades
За роки кар'єри дівчина знялася для сайтів Penthouse, Playboy Plus, а також з'явилася на обкладинці журналу Hustler. Зазначимо, що станом на жовтень 2018 року Роудс знялася у 200 порнофільмах.
Лана Роудс в пікантній фотосесії
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/lanarhoades
Спокуслива Лана Роудс
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс в откроенном купальнику
Фото: instagram/lanarhoades
До слова, у 2019 році Лана знову знялася для обкладинки та розвороту Hustler. А також стала найпопулярнішою порноактрисою за версією премії Pornhub Awards 2019.
Лана Роудс сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс засвітила пишні груди
Фото: instagram/lanarhoades
Спокуслива Лана Роудс
Фото: instagram/lanarhoades
Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/lanarhoades
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