Як виглядає улюблена порноактриса українців: гарячі фото красуні

Pornhub за традицією опублікував підсумкову статистику за 2019 рік. У ній він показав, яких порнозірок шукали люди та з яких країн. Так, в українців на першому місці серед улюблених актрис фільмів для дорослих опинилася американка Лана Роудс.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати найвідвертіші фото красуні, якими вона раніше ділилася на особистій сторінці в Instagram.

Лана Роудс засвітила голі груди Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс в сексуальній білизні Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс у відвертому топі Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс дебютувала в порноіндустрії у квітні 2016 року у віці 19 років, знявшись для сайту FTV Girls. Уже в серпні 2016 року була обрана американським журналом Penthouse "Кицькою місяця".

Спокуслива Лана Роудс Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс сексуально позує на камеру Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс засвітила голі груди Фото: instagram/lanarhoades

За роки кар'єри дівчина знялася для сайтів Penthouse, Playboy Plus, а також з'явилася на обкладинці журналу Hustler. Зазначимо, що станом на жовтень 2018 року Роудс знялася у 200 порнофільмах.

Лана Роудс в пікантній фотосесії Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lanarhoades

Спокуслива Лана Роудс Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс в откроенном купальнику Фото: instagram/lanarhoades

До слова, у 2019 році Лана знову знялася для обкладинки та розвороту Hustler. А також стала найпопулярнішою порноактрисою за версією премії Pornhub Awards 2019.

Лана Роудс сексуально позує на камеру Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс засвітила пишні груди Фото: instagram/lanarhoades

Спокуслива Лана Роудс Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lanarhoades

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