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12 грудня • оновлено в 12:45
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Як виглядає улюблена порноактриса українців: гарячі фото красуні

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Pornhub за традицією опублікував підсумкову статистику за 2019 рік. У ній він показав, яких порнозірок шукали люди та з яких країн. Так, в українців на першому місці серед улюблених актрис фільмів для дорослих опинилася американка Лана Роудс.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зібрати найвідвертіші фото красуні, якими вона раніше ділилася на особистій сторінці в Instagram.

Лана Роудс засвітила голі груди

Лана Роудс засвітила голі груди

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс в сексуальній білизні

Лана Роудс в сексуальній білизні

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс у відвертому топі

Лана Роудс у відвертому топі

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс дебютувала в порноіндустрії у квітні 2016 року у віці 19 років, знявшись для сайту FTV Girls. Уже в серпні 2016 року була обрана американським журналом Penthouse "Кицькою місяця".

Спокуслива Лана Роудс

Спокуслива Лана Роудс

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс сексуально позує на камеру

Лана Роудс сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс засвітила голі груди

Лана Роудс засвітила голі груди

Фото: instagram/lanarhoades

За роки кар'єри дівчина знялася для сайтів Penthouse, Playboy Plus, а також з'явилася на обкладинці журналу Hustler. Зазначимо, що станом на жовтень 2018 року Роудс знялася у 200 порнофільмах.

Лана Роудс в пікантній фотосесії

Лана Роудс в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lanarhoades

Спокуслива Лана Роудс

Спокуслива Лана Роудс

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс в откроенном купальнику

Лана Роудс в откроенном купальнику

Фото: instagram/lanarhoades

До слова, у 2019 році Лана знову знялася для обкладинки та розвороту Hustler. А також стала найпопулярнішою порноактрисою за версією премії Pornhub Awards 2019.

Лана Роудс сексуально позує на камеру

Лана Роудс сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс засвітила пишні груди

Лана Роудс засвітила пишні груди

Фото: instagram/lanarhoades

Спокуслива Лана Роудс

Спокуслива Лана Роудс

Фото: instagram/lanarhoades

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Лана Роудс продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lanarhoades

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
порно
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
На хохлушку похожа
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