Як виглядає українка з найбільшими очима у світі: фото красуні

Українська красуня і модель Марія Оз визнана користувачами мережі володаркою найбільших очей у світі.
До такого висновку шанувальники дівчини прийшли не випадково: вона має дуже нестандартну красу – загострені риси обличчя, пишні губи і просто нелюдські очі.
Як відомо, за останні роки провідні світові бренди і дизайнери буквально "з руками" відривають моделей, які мають якусь родзинку в зовнішності.
Марія Оз - володарка великих очей
instagram / dukhovnoe_litso
Українка Марія не стала винятком. Вона працює з популярним сервісом оренди суконь і аксесуарів Oh My Look і G.Bar, співпрацювала з брендами і поп-зірками, такими як Іваном Дорном і Вірою Брежнєвою.
Тож не дивно, що дівчина стала вельми обговорюваною в мережі. У неї є багато шанувальників, які просто без розуму від неймовірних очей, хоча не обходиться і без хейтерів, які дорікають дівчину у використанні ретуші.
Українка Марія Оз
instagram / dukhovnoe_litso
Марія Оз на тлі коней
instagram / dukhovnoe_litso
Марія Оз із собаками
instagram / dukhovnoe_litso
Великі очі Марії Оз
instagram / dukhovnoe_litso
Очі Марії Оз називають найбільшими в світі
instagram / dukhovnoe_litso
Марія Оз - очі
instagram / dukhovnoe_litso
Марія Оз має неймовірну зовнішністю
instagram / dukhovnoe_litso
Очі Марії Оз
instagram / dukhovnoe_litso
Українка Марія Оз
instagram / dukhovnoe_litso
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році на просторах інтернету з'явилися фото жінки, яка ростить найбільші сідниці в світі.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.