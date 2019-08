Як виглядає українка з найбільшими очима у світі: фото красуні

Українська красуня і модель Марія Оз визнана користувачами мережі володаркою найбільших очей у світі.

До такого висновку шанувальники дівчини прийшли не випадково: вона має дуже нестандартну красу – загострені риси обличчя, пишні губи і просто нелюдські очі.

Як відомо, за останні роки провідні світові бренди і дизайнери буквально "з руками" відривають моделей, які мають якусь родзинку в зовнішності.

Марія Оз - володарка великих очей instagram / dukhovnoe_litso

Українка Марія не стала винятком. Вона працює з популярним сервісом оренди суконь і аксесуарів Oh My Look і G.Bar, співпрацювала з брендами і поп-зірками, такими як Іваном Дорном і Вірою Брежнєвою.

Тож не дивно, що дівчина стала вельми обговорюваною в мережі. У неї є багато шанувальників, які просто без розуму від неймовірних очей, хоча не обходиться і без хейтерів, які дорікають дівчину у використанні ретуші.

