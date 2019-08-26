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Як виглядає українка з найбільшими очима у світі: фото красуні

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Українська красуня і модель Марія Оз визнана користувачами мережі володаркою найбільших очей у світі.

До такого висновку шанувальники дівчини прийшли не випадково: вона має дуже нестандартну красу – загострені риси обличчя, пишні губи і просто нелюдські очі.

Як відомо, за останні роки провідні світові бренди і дизайнери буквально "з руками" відривають моделей, які мають якусь родзинку в зовнішності.

Марія Оз - володарка великих очей

Марія Оз - володарка великих очей

instagram / dukhovnoe_litso

Українка Марія не стала винятком. Вона працює з популярним сервісом оренди суконь і аксесуарів Oh My Look і G.Bar, співпрацювала з брендами і поп-зірками, такими як Іваном Дорном і Вірою Брежнєвою.

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Тож не дивно, що дівчина стала вельми обговорюваною в мережі. У неї є багато шанувальників, які просто без розуму від неймовірних очей, хоча не обходиться і без хейтерів, які дорікають дівчину у використанні ретуші.

Українка Марія Оз

Українка Марія Оз

instagram / dukhovnoe_litso

Марія Оз на тлі коней

Марія Оз на тлі коней

instagram / dukhovnoe_litso

Марія Оз із собаками

Марія Оз із собаками

instagram / dukhovnoe_litso

Великі очі Марії Оз

Великі очі Марії Оз

instagram / dukhovnoe_litso

Очі Марії Оз називають найбільшими в світі

Очі Марії Оз називають найбільшими в світі

instagram / dukhovnoe_litso

Марія Оз - очі

Марія Оз - очі

instagram / dukhovnoe_litso

Марія Оз має неймовірну зовнішністю

Марія Оз має неймовірну зовнішністю

instagram / dukhovnoe_litso

Очі Марії Оз

Очі Марії Оз

instagram / dukhovnoe_litso

Українка Марія Оз

Українка Марія Оз

instagram / dukhovnoe_litso

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році на просторах інтернету з'явилися фото жінки, яка ростить найбільші сідниці в світі.

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Місце
Україна
Теги
модель Краса фотографии фотосессія
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