Який вигляд має сестра Тіматі, яку він приховує: фото красуні

Російський репер Тіматі разом зі своєю нареченою Анастасією Решетовою прийшов підтримати зведену сестру Анну Юнусову, яка дебютувала на балу Tatler.

Так, на заході був також брат репера Артем Юнусов та їхній батько Ільдар Юнусов. Відповідні фото й відео з'явилися в мережі (дивіться нижче).

Анастасія Решетова та Тіматі Фото: peopletalk.ru

Тіматі з батьком та братом Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова — донька партнера швейцарської фінансової компанії Stratus Handel & Finanz AG Ільдара Юнусова й декораторки Ірини Андрєєвої. Дівчині всього 16 років. Зараз вона навчається в 10 класі відділення "Пресня" МЕШ, але вже проходила стажування в лондонському архітектурному бюро Charles Brice Architects.

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

До речі, дівчина веде свій Instagram-акаунт. Щоправда, Анна рідко ділиться фотографіями — на її сторінці всього 60 публікацій і майже 3 тисячі підписників.

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова Фото: instagram/annayuni

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 жовтня 2019 року Тіматі та Решетова офіційно стали батьками.

Навколо Тіматі і його нареченої Анастасії Решетової ходило багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватила в зраді нареченому з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.

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