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19 листопада • оновлено в 13:00
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Який вигляд має сестра Тіматі, яку він приховує: фото красуні

1.7т
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Російський репер Тіматі разом зі своєю нареченою Анастасією Решетовою прийшов підтримати зведену сестру Анну Юнусову, яка дебютувала на балу Tatler.

Так, на заході був також брат репера Артем Юнусов та їхній батько Ільдар Юнусов. Відповідні фото й відео з'явилися в мережі (дивіться нижче).

Анастасія Решетова та Тіматі

Анастасія Решетова та Тіматі

Фото: peopletalk.ru

Тіматі з батьком та братом

Тіматі з батьком та братом

Фото: instagram/annayuni

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Екскохана Тіматі налякала надмірною худорлявістю: фото

Анна Юнусова — донька партнера швейцарської фінансової компанії Stratus Handel & Finanz AG Ільдара Юнусова й декораторки Ірини Андрєєвої. Дівчині всього 16 років. Зараз вона навчається в 10 класі відділення "Пресня" МЕШ, але вже проходила стажування в лондонському архітектурному бюро Charles Brice Architects.

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

До речі, дівчина веде свій Instagram-акаунт. Щоправда, Анна рідко ділиться фотографіями — на її сторінці всього 60 публікацій і майже 3 тисячі підписників.

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Анна Юнусова

Анна Юнусова

Фото: instagram/annayuni

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Христина Долматова Христина Долматова
Особа
Тіматі
Місце
Росія
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