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29 січня • оновлено в 11:26
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Як виглядає на фото дружина Олексія Щербакова Олена і що у них за відносини

1.1т
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31-річний російський стендап-комік Олексій Щербаков, який сам став об'єктом для жартів після появи в інтерв'ю у Юрія Дудя, одружений з Оленою Щербаковою.

У мережі є трохи її фото, але по ним відразу видно красу жінки і які теплі у них стосунки.

Відзначається, що пара знайома ще зі школи, але тоді Олена зустрічалася з іншим хлопцем, через що Олексій зважився за нею позалицятися вже тільки після повернення з армії, коли вона була вільна, - з першого ж побачення вони більше не розлучалися.

Дивіться їх фото разом:

Як виглядає на фото дружина Олексія Щербакова Олена і що у них за відносини
Як виглядає на фото дружина Олексія Щербакова Олена і що у них за відносини
Як виглядає на фото дружина Олексія Щербакова Олена і що у них за відносини
Як виглядає на фото дружина Олексія Щербакова Олена і що у них за відносини
Як виглядає на фото дружина Олексія Щербакова Олена і що у них за відносини

Офіційно шлюб було оформлено в 2011 році і у них вже двоє прекрасних синів.

Як виглядає на фото дружина Олексія Щербакова Олена і що у них за відносини

Цікаво, що Щербаков часто висміює свою дружину і реалії сімейного життя під час виступів, але та не ображається, оскільки він часто прикрашає монологи заради ефектності.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи дійсно в чоловіка Анастасії Заворотнюк, фігуриста Петра Чернишова є позашлюбна дочка.

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