Як виглядає квартира Фріске через 4 роки після її смерті: з'явилося відео

Сестра російської співачки Жанни Фріске, яка померла 15 червня 2015 року, Наталія показала, як зараз виглядає квартира артистки.

Так, видання СтарХит опублікувало відео, яке зняла сестра зірки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Жанна Фріске 24 ЗМІ

За словами Наталії, вони нічого не чіпали в квартирі, і зараз все виглядає так, як і було.

"Ми приїхали провідати квартиру Жанни, щоб трохи прибратися. Ми нічого не чіпали, все залишилося так, як і було. Тільки іноді пил протираємо. На полицях залишилися нагороди Жанни, фотографії її друзів і першої улюбленої собаки", – розповіла сестра співачки.

Квартира Жанни Фріске СтарХит

Квартира Жанни Фріске СтарХит

На відео можна побачити гардеробну Фріске, яку Наталія назвала "Рай Жанночки". За словами жінки, артистка дуже любила взуття.

Також Наталія показала і туалетний столик Жанни, на якому досі стоять свічки і парфуми співачки, ваза з лавандою, її гребінець.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Семенович розповіла про останню розмову з Жанною Фріске. Артистка згадала, про що розмовляла зі співачкою за кілька місяців до її смерті. За словами Семенович, Фріске планувала вийти заміж за Шепелєва та народити йому ще одну дитину – дочку.

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