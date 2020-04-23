Як виглядає Кайлі Дженнер без макіяжу: добірка найнесподіваніших фото
21-річну американську модель і наймолодшу мільярдерку у світі Кайлі Дженнер вкрай рідко можна побачити без яскравого макіяжу та ефектного вбрання. Але все ж вона іноді потрапляє в об'єктиви папараці без косметики на обличчі.
OBOZREVATEL пропонує добірку найнесподіваніших фото Дженнер, на яких вона зображена без макіяжу.
На знімках, які роблять західні папараці, Кайлі не завжди виглядає так само ефектно, як і на фотографіях у власному Instagram або професійних фотосесіях. Без макіяжу та укладки й у повсякденному одязі – її не завжди впізнають шанувальники.
До речі, багато хто зазначає, що їх вражає природний тон шкіри зірки та її неідеальна фігура.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику. На фотографіях зірка позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.