Як виглядає Кайлі Дженнер без макіяжу: добірка найнесподіваніших фото

Крістіна Долматова люди 19:00, 23.04.2020 Оновлено: 19:10, 23.04.2020

21-річну американську модель і наймолодшу мільярдерку у світі Кайлі Дженнер вкрай рідко можна побачити без яскравого макіяжу та ефектного вбрання. Але все ж вона іноді потрапляє в об'єктиви папараці без косметики на обличчі.

OBOZREVATEL пропонує добірку найнесподіваніших фото Дженнер, на яких вона зображена без макіяжу.

Кайлі Дженнер
Фото: eonline.com
Кайлі Дженнер
Фото: eonline.com

На знімках, які роблять західні папараці, Кайлі не завжди виглядає так само ефектно, як і на фотографіях у власному Instagram або професійних фотосесіях. Без макіяжу та укладки й у повсякденному одязі – її не завжди впізнають шанувальники.

Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com
Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com
Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com

До речі, багато хто зазначає, що їх вражає природний тон шкіри зірки та її неідеальна фігура.

Кайлі Дженнер
Фото: instagram / kyliejenner
Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com
Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику. На фотографіях зірка позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Кричали про допомогу, але влада не чула: як гуртожиток у Вишневому перетворився на епіцентр коронавірусу

"Закопали гірше за собаку": українка розповіла про жахи похорону пацієнта з підозрою на COVID-19 у Василькові

У митрополита Тернопільського і Кременецького виявили COVID-19

Путін готовий до військової експансії на Донбасі, літо буде дуже складним: Клімкін про рік Зеленського при владі

"Хабарі брали не тільки готівкою": в мережу злили нові "плівки Єрмака"