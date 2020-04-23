Головна Новини
23 квітня • оновлено в 19:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Як виглядає Кайлі Дженнер без макіяжу: добірка найнесподіваніших фото

1.7т
Читати матеріал російською

21-річну американську модель і наймолодшу мільярдерку у світі Кайлі Дженнер вкрай рідко можна побачити без яскравого макіяжу та ефектного вбрання. Але все ж вона іноді потрапляє в об'єктиви папараці без косметики на обличчі.

OBOZREVATEL пропонує добірку найнесподіваніших фото Дженнер, на яких вона зображена без макіяжу.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: eonline.com

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: eonline.com

На знімках, які роблять західні папараці, Кайлі не завжди виглядає так само ефектно, як і на фотографіях у власному Instagram або професійних фотосесіях. Без макіяжу та укладки й у повсякденному одязі – її не завжди впізнають шанувальники.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: pinterest.com

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: pinterest.com

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: pinterest.com

До речі, багато хто зазначає, що їх вражає природний тон шкіри зірки та її неідеальна фігура.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram / kyliejenner

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: pinterest.com

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: pinterest.com

Як виглядає Кайлі Дженнер без макіяжу: добірка найнесподіваніших фото
Як виглядає Кайлі Дженнер без макіяжу: добірка найнесподіваніших фото
Як виглядає Кайлі Дженнер без макіяжу: добірка найнесподіваніших фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику. На фотографіях зірка позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Кайлі Дженнер
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
7
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,67 мільйони осіб, загинули – понад 186 тисячі.

  • МОЗ назвало причину різкого спалаху коронавірусу в Україні.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Росія стала першою в світі за кількістю нових заражених COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги