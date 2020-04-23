Як виглядає Кайлі Дженнер без макіяжу: добірка найнесподіваніших фото

21-річну американську модель і наймолодшу мільярдерку у світі Кайлі Дженнер вкрай рідко можна побачити без яскравого макіяжу та ефектного вбрання. Але все ж вона іноді потрапляє в об'єктиви папараці без косметики на обличчі.
OBOZREVATEL пропонує добірку найнесподіваніших фото Дженнер, на яких вона зображена без макіяжу.
Кайлі Дженнер
Фото: eonline.com
Кайлі Дженнер
Фото: eonline.com
На знімках, які роблять західні папараці, Кайлі не завжди виглядає так само ефектно, як і на фотографіях у власному Instagram або професійних фотосесіях. Без макіяжу та укладки й у повсякденному одязі – її не завжди впізнають шанувальники.
Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com
Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com
Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com
До речі, багато хто зазначає, що їх вражає природний тон шкіри зірки та її неідеальна фігура.
Кайлі Дженнер
Фото: instagram / kyliejenner
Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com
Кайлі Дженнер
Фото: pinterest.com
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику. На фотографіях зірка позує в сексуальному коричневому купальнику з ефектними золотими ланцюгами.
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