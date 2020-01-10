Копія мами: який вигляд має донька акторки Любові Поліщук

Російський актор Олексій Макаров показав фото зі своєю сестрою Марієттою Цигаль-Поліщук, яка народилася від другого шлюбу акторки Любові Поліщук із художником Сергієм Цигалем.

Відповідний знімок чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що на ньому він позував із сестрою на тлі стіни з портретами їхньої мами, яка померла у 2006 році від раку хребта.

Любов Поліщук Фото: kp.ru

"Фасади у нас різні, а суть — одна. Вона ж спільний знаменник. Заїхав у гості до сестри..." — підписав фото Макаров.

Олексій Макаров і Марієтта Цигаль-Поліщук Фото: instagram/makarov_alexey_

Шанувальники прийшли в захват від публікації артиста. Вони написали, що Олексій та його сестра дуже схожі та що у них однакові очі. Також дехто зазначив, що Марієтта — копія їхньої покійної мами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мати акторки Любові Поліщук Ольга Поліщук оприлюднила страшні деталі про смерть доньки.

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