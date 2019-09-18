Як виглядає дочка Леоніда Якубовича: фото красуні

Деякий час тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ведучий "Поле чудес" Леонід Якубович повернувся з відпочинку в Чорногорії в інвалідному кріслі. Дочка зірки розважального шоу прояснила ситуацію.

21-річна Варвара Якубович зазначила, що її батько вже відчуває себе добре. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядає спадкоємиця ведучого.

Варвара Якубович з батьком

"Уже навіть на відпочинок не можна їх удвох з мамою відправити. Знаєте, як в "Діамантовій руці", "спіткнувся, впав, втратив свідомість, отямився - гіпс". Поняття не маю, як так треба було вилазити з басейну, щоб трохи ногу собі не зламати. Вміти треба, мабуть, у нас це сімейне. Зараз у нього все в порядку, не хвилюйтеся", - розповіла Варвара про батька.

Сама дівчина вчиться в магістратурі МДІМВ, на факультеті міжнародної журналістики.

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Крім того, як можна помітити по фото в її соціальних мережах - захоплюється косплеєм.

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Варвара Якубович

Раніше OBOZREVATEL зібрав фотографії спадкоємців актриси Анастасії Заворотнюк. Варто зазначити, що старших дітей Заворотнюк народила від колишнього чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова. А маленьку Мілу від фігуриста Петра Чернишова.

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