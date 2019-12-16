Силіконові губи та пишні груди: як виглядає дівчина сина Валерії, який тричі потрапив у ДТП

Син російської співачки Валерії Арсеній Шульгін у ніч на неділю 8 грудня потрапив у страшну аварію разом зі своєю коханою Ліаною Волковою. Так, дівчина не впоралася з керуванням "Ягуара" і автомобіль врізався у відбійник.

Внаслідок страшного інциденту син зірки отримав травму обличчя, а його дівчина – перелом руки. До речі, після цього Арсеній пережив ще дві ДТП. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що відомо про кохану сина Валерії та як вона виглядає.

Син Валерії та його кохана Ліана Фото: starhit.ru

Про кохану Арсенія відомо не так багато. Так, зважаючи на Instagram-акаунт Ліани, їй 21 рік і вона вчиться на юристку. Дівчина не дуже активно веде сторінку та мало чим ділиться зі свого життя: у неї всього 16 публікацій і 3 тисячі підписників.

Ліана Волкова Фото: instagram/lianavolkovaa

Ліана Волкова Фото: instagram/lianavolkovaa

Ліана Волкова Фото: instagram/lianavolkovaa

Ліана Волкова Фото: instagram/lianavolkovaa

Ліана Волкова Фото: instagram/lianavolkovaa

Найімовірніше, з сином Валерії Ліана знайома не так давно, адже в ніч, коли вони потрапили в страшну ДТП, Арсеній віз її знайомитися з мамою. Зазначимо, що недавно дівчина опублікувала фото з лікарні з букетом троянд, який їй подарував коханий.

Валерія з сином та його коханою Фото: instagram/lianavolkovaa

"Що б не творилося у світі, все одно залишаться вічні цінності: добро і кохання. Бажаю всім здоров'я, добра і кохання — без них ніяк", — написала дівчина сина Валерії.

Ліана Волкова в лікарні після ДТП Фото: instagram/lianavolkovaa

Ліана Волкова Фото: instagram/lianavolkovaa

Ліана Волкова Фото: instagram/lianavolkovaa

Ліана Волкова Фото: instagram/lianavolkovaa

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 8 грудня Арсеній Шульгін потрапив у ДТП на трасі між Москвою і Санкт-Петербургом. Автівкою, де на задньому сидінні спав син Валерії, кермувала його дівчина Ліана. Траса була слизькою. Дівчина в'їхала у відбійник. У підсумку вона зламала руку, а Шульгін отримав травму обличчя.

У п'ятницю 13-го Арсеній знову потрапив в ДТП. Інцидент трапився, коли хлопець їхав додому після виписки з лікарні.

15 грудня син Валерії потрапив в третю аварію. Однак він зазначив, що автомобілі лише злегка зачепили один одного й учасники аварії вирішили не викликати співробітників поліції.

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