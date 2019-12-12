Як виглядає чоловік Анастасії Стоцької, у якої діти – копія Кіркорова

Чоловік Анастасії Стоцької – вірменський бізнесмен Сергій Абгарян.

Стоцька народила після весілля з ним народила двох дітей: Олександра і Віру.

Олександру зараз 8 років, Вірі – 2 роки.

Одружилися Анастасія Стоцька та Сергій Абгарян в 2010 році.

Спочатку співачка чоловіка не показувала. Але з часом стала публікувати фото з ним в своєму Інстаграм.

У ЗМІ та мережах постійно мусуються чутки, що Олександр і Віра – це прямо копія Філіпа Кіркорова, який довгий час був продюсером Стоцької і що насправді Кіркоров і є їхнім батьком.

Забавно також, що син Стоцької також дуже схожий на 7-річного сина Кіркорова Мартіна. На цьому фото і син Стоцької Олександр, і син Кіркорова Мартін:

А це дочка Стоцької Віра:

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