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12 грудня • оновлено в 14:18
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Як виглядає чоловік Анастасії Стоцької, у якої діти – копія Кіркорова

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Чоловік Анастасії Стоцької – вірменський бізнесмен Сергій Абгарян.

Стоцька народила після весілля з ним народила двох дітей: Олександра і Віру.

Олександру зараз 8 років, Вірі – 2 роки.

Одружилися Анастасія Стоцька та Сергій Абгарян в 2010 році.

Спочатку співачка чоловіка не показувала. Але з часом стала публікувати фото з ним в своєму Інстаграм.

🖤

Публікація від Anastasia Stotskaya (@ 100tskaya)

❤️ #love

Публікація від Anastasia Stotskaya (@ 100tskaya)

У ЗМІ та мережах постійно мусуються чутки, що Олександр і Віра – це прямо копія Філіпа Кіркорова, який довгий час був продюсером Стоцької і що насправді Кіркоров і є їхнім батьком.

Забавно також, що син Стоцької також дуже схожий на 7-річного сина Кіркорова Мартіна. На цьому фото і син Стоцької Олександр, і син Кіркорова Мартін:

А це дочка Стоцької Віра:

Дивіться також на OBOZREVATEL, як Кіркоров з Лорак і Стоцькою відгуляв один з днів народження сина.

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Особи
Філіп Кіркоров Анастасія Стоцька
Місце
Росія
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