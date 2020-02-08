Як виглядає Айза Анохіна без макіяжу: фото жахнули мережу

Російська блогер і ведуча, колишня дружина репера Гуфа Айза Анохіна здивувала всіх своїм зовнішнім виглядом без макіяжу.

Фото 35-річної жінки без косметики злили на простори Telegram.

Відзначається, що Айза, судячи з усього, проходила косметичні процедури для вирівнювання носогубних складок.

Там її і зняли крупним планом, з зав'язаними волоссям і без косметики.

Дивіться, як це виглядає:

Для порівняння, дивіться фото, які Айза публікує в своєму Instagram, - різниця відчутна:

Нагадаємо, що раніше в мережі показали, як виглядає без макіяжу російська співачка і колишня солістка групи Срібло Ольга Серябкіна.

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