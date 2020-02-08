Як виглядає Айза Анохіна без макіяжу: фото жахнули мережу

Російська блогер і ведуча, колишня дружина репера Гуфа Айза Анохіна здивувала всіх своїм зовнішнім виглядом без макіяжу.
Фото 35-річної жінки без косметики злили на простори Telegram.
Відзначається, що Айза, судячи з усього, проходила косметичні процедури для вирівнювання носогубних складок.
Там її і зняли крупним планом, з зав'язаними волоссям і без косметики.
Дивіться, як це виглядає:
Для порівняння, дивіться фото, які Айза публікує в своєму Instagram, - різниця відчутна:
Пам'ятайте мій кліп Famalam? Такий весь графічний?) Для тих, хто не дивився, залишу посилання в сторіз! 😏 Так ось, свій внесок в зйомку вніс бренд мобільної електроніки BQ, за що я їм дуже вдячна! Зараз починаю вивчати їх смартфон BQ magic і хочу сказати, що я просто в захваті від камери! Таке круте якість! У кого такий же телефон? Діліться враженнями! # bqrussia # bqсмартфони 😏🤍🌙💭
Всім привіт! Мене сильно втягнула робота і я зовсім пропала з соціального життя, так я навіть з життя дітей пропала (через що мені сильно сумно, через що я навіть сьогодні захворіла, щоб залишитися вдома з хлопчиками. Плюс, вчора вночі була найгірша зйомка в моєму житті, з якою я просто пішла прямо посеред знімального процесу, зі скандалом. цей той випадок, коли тобі обіцяють інтелектуальне шоу на YouTube, але знімають його і провідні з каналу НТВ і виходить гірше ніж жахливо. Думаю, ще й це стало причиною мого поганого самопочуття. І через це я втратила драг Оцінити годинник, які могла б провести з дітьми. задати тут питанням: скільки дітей - це занадто багато? Зрозуміло, що це особистий вибір кожного, кому-то взагалі сім'я в цьому житті не потрібна. Але я про інше ... в будь то момент у людини просто може не вистачати часу на всіх. Ще бачиш історію, де мама 9 дітей бере участь у конкурсі "Лідери Росії". Це, звичайно, дуже круто, саме про тих жінок, які згортають гори кожен день. Але невже у неї вистачає часу приділяти увагу кожному з 9? Ще й кар'єру будувати ... Як так ??? 😭 це не піддається жодному поясненню, але викликає повагу! 🤍🌙💭
Сьогодні виходить моє шоу на П'ятниці "Любов на виживання", де я з'являюся у вигляді експерта в стосунках ... але саме на запуск програми, випадає не найлегший період у моєму сімейному житті. Я з вами завжди чесна і буду чесною до кінця життя, тому що я вибрала саме цей шлях. Так, швидше за все мене чекає розлучення .. розлучення іменний тих відносин, які у мене зараз. Так, ми спілкуємося і будемо спілкуватися з Дімою! Ми партнери, батьки Елвіса, ми любимо один одного і ми все ще сім'я ... але так як, я стала розуміти що саме я хочу в своєму житті, я стала такою вимогливою. Я все так же вважаю себе експертом у відносинах, я сміливо можу це заявити! Що ми з Дімою продовжуємо працюємо над тим, щоб повернути колишню легкість, позбавляючись від претензій. Ми намагаємося слухати один одного, хоча мені іноді полювання просто закрити вуха і не сприймати його слова. Але я намагаюся. Як і всі 5 років я намагалася бути ідеальною дружиною, матір'ю .. але десь мене не вистачило. Я не змогла відмовитися від роботи! Робота - моя пристрасть! І якщо мені треба буде робити вибір не на користь себе, то, звичайно ж, я виберу себе. Тепер я завжди буду вибирати себе і це не егоїзм! Це повага до свого психічному здоров'ю. Я знаю, що вам цікаво знати щодо наших відносин з Дімою! Тому що ви постійно питаєте про це. І, я порахувала чесним, відповісти вам. Тим більше, в "Любов на виживання" я даю дуже багато порад парам! І кожен рада, який я озвучувала для хлопців, я говорила сама собі .. любите себе і любіть один одного) а я люблю вас) і не забудьте включити канал "П'ятниця" сьогодні о 19.00 🤍🌙💭
Круто я роблю вигляд, що займаюся йогою?)) Немає) на жаль і ах! Це не так) але прессік качала, в планці стояла, присідала, віджималася і перейшла на интервальное харчування) хоча я і так харчуюся в 8 ранку, потім до 17.00, і потім вже знову в 8 ранку) більше двох разів є взагалі не хочу! Тільки п'ю п'ю і ще раз п'ю) воду п'ю! Тримаюся без м'яса. Тазиками їм будь-яку зелень, трохи рису і тунець. З забороненого - морозиво) і тільки з Gaya Gelato)) на Балі італійці роблять супер смачне, натуральне морозиво) типу без лактози, без глютену, без яєць))) взагалі хрін знає з чого, але дико смачно) я все одно набрякають моторошно! І мені весь час жарко! На Балі стало набагато спекотніше! Іноді здається що ось прям блевонешь своїми ж легкими. Хочу в холод і навчитися знову міркувати. Багато роботи належить в найближчі місяці і потрібно включити голову!) Ну і так) на мені ахренеть який неймовірно приємний і ніжний костюм від @ frencia.ru 🤍 і це не просто костюм, а костюм з пластика, який виловили з океану! Відмінний ресайкл продукт, за яким майбутнє нашої планети) 🌙 а фото зробила мій друг і фотограф Оля @olganikiforova 😽🤍🌙💭
Дивлячись на весь кошмар, який відбувається в Австралії, мені пригадуються слова багатьох, що в Росії все погано, а в інших країнах ого-го як добре ... В Австралії зараз радіють дощу, як єдиному порятунку, адже ніяка чудо-техніка або вертольоти , не в силах допомогти в природних володіннях таааак масштабу (Так, останнім часом почастішали природні трагедії! Горіли наші сибірські ліси, масштаб гару величезний, але слава Богу, що жодна людина не постраждала .. до речі, в Австралії 24 загиблих (Ось після всього того, що сталося, бачачи як спільно пережити вали жителі всієї планети, хочу знову нагадати, що не варто лаяти один одного! Не варто вважати, що у нас пиздец як погано! Не скажу, що добре! Але є ситуації, де людина просто безсилий! Навіть з величезними грошима і з величезною владою ! А якщо хтось особливо розумний знову буде обурюватися, типу, "почему не гасять? !!", хоча б зробіть так (гортай фото)! 😭 Вже точно буде корисніше). І краще міркувань про те, що у нас все погано , а в усьому світі як-то інакше PS: мені неймовірно шкода людей, тварин, ліси ... мені шкода, що як і раніше не знайшли спосіб вирішення ріродних катаклізм ((і мені дико шкода, що довелося випробувати весь цей жах, щоб зрозуміти, що лише в наших руках порятунок нашої планети. Хоча пост був про інше, про ставлення "розумників" до ситуації ... але я як завжди про своє ... 🤍🥡🥢
Прошу вас, дочитайте до кінця мій пост і якщо ви залишитеся не згодні зі мною то просто зробіть unfollow мене. Раніше, я була впевнена, що гірше злих людей немає на цьому світі, але потім зрозуміла, що неосвічені хомо сапієнс перевершили і виграли в чарті людей з якими я не хочу навіть енергетично стояти поруч! Давайте на прикладі! Горить Австралія! Відбувається глобальна світова катастрофа! До цього горіла Сибір, так само страждав весь світ! Все співпереживали, молилися і хто міг, допомагали фінансово! Я роблю пожертви завжди! Я в рік витрачаю мільйони на благодійність !!! У перший і в останній раз пишу про це! Щоб розвіяти міф про те, що я просто наводжу паніку в мережі! Так ось! Горить зараз Австралія і мені пишуть "щось ти про Росію так не паришся!". Що блять ??? А ти паришся ??? Ти комусь допоміг ??! Спас хоч одне життя, посадив дерево, вніс хоча б рубль для спорудження будинку для сім'ї, чиє житло згоріло, допоміг притулку собак ??? Ти хоча б розповів про це сусідам? Одногрупникам? Ні звичайно! Ти сидиш і пиздить на тих, хто страждає від того, що у кого-то життя склалося гірше! Ви думаєте, ми тут зірки купаємося в мільйонах, у нас немає своїх турбот? Своїх хворих родичів, своїх витрат на дітей, побут? Що нам все на блюдечку приносять! Немає дорогою! Ми люди і ми живемо! І не завжди живемо легко! Але краще за багатьох і лише тому, саме я, кожен день вдячна! Я не вірю в Бога, але я вірю в людей і тому я не зможу спати, якщо бачу, що потрібна допомога і я допомагаю! Допомагаю навіть більше ніж здатна! Це моя подяка за моє життя, за здоров'я моїх дітей і батьків! Мій бог це співчуття, співчуття і співпереживання! І я не ділю людей на раси, національності, на державну приналежність! Мені не плювати коли горить Австралія, мені не плювати, коли в Африці помирають тисячі дітей! Мені не плювати, коли через глобальне потепління людям доводиться мігрувати в інші країни, прирікаючи своє життя на злочинність, адже ніхто не дасть роботу жителям 3 і 4 світу! Мені не плювати на цунамі в Індонезії! На поселення Ламбока, які залишилися без житла після землетрусу! Мені сука не плювати! Моя планета мій будинок! Я за національністю землянин! гортай 👉🏽
Сподіваюся всі залишилися живі після новорічної ночі)) 😹 було круто) 2020 я хочу прожити так як раніше ніколи не жила!) Знову поверну в своє життя спорт, буду подорожувати з дітьми, проводити більше часу з друзями та працювати більш якісно) а ще, усвідомлене споживання! У 2020 році я буду купувати набагато менше одягу, змінюватися з подругами шмоточкамі, дарувати свої речі, які сама не ношу) що ще? А! Харчування! З 2 січня я знову оголошую цукру і мучного fuck off і знову повертаю себе в форму) з квітня 2019 роки я прочитала 54 книги. Значить в 2020 році потрібно збільшити хоча б удвічі) режим сну 😭😔 найскладніше, але потрібно почати нормально спати (а ще, в цьому році я не дам себе в образу! Я буду найсильнішою жінкою, яку люблять і бережуть! Жінкою, якій нема чого боятися і не треба буде прикидатися! я буду самою собою! і мене за це будуть любити, цінувати і не мінятимуть. буду тією жінкою, яка може все, але це не означає, що мені не потрібна підтримка) в 2020 я буду мамою набагато крутіше ніж в минулому році) і мої маленькі хулігани буду в 292728929922 раз щасливіші ніж зараз)) Ось така а фірмація на 2020) 🙏🏽🚀🛸🌙 і так))) пора вже міняти улюблені смайли 😹
Нагадаємо, що раніше в мережі показали, як виглядає без макіяжу російська співачка і колишня солістка групи Срібло Ольга Серябкіна.
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