Як відпочивали в СРСР представники інтелігенції: опубліковані фото

Відпочинок в СРСР був масштабним завданням. По всій країні будувалися санаторії, де можна було не тільки відволіктися від роботи, а й підлікуватися. Однак довгий час вони були доступні переважно для представників влади та лояльної інтелігенції.

Так, перші санаторії та водолікарні в СРСР почали відкриватися у 1920-х роках й в них відпочивала виключно радянська "еліта". Тільки у 1925 році нова влада перетворила Лівадійський палац, літню резиденцію російських царів під Ялтою, в санаторій для селян. Через три роки курорт для трудівників села відкрився й на Куяльницькому лимані під Одесою. Але, попри це, в більшості таких санаторіїв важко було зустріти трудівників полів і заводських робітників, пише видання "НВ".

Як відпочивали в СРСР представники інтелігенції: цікаві подробиці (фото – nv.ua)

"Більшовики, які встановили свою владу на гаслах про рівноправність, створили відносно стерпну систему відпочинку лише для партчиновників, представників каральних органів і корисних владі творчих працівників", – йдеться в тексті.

Селянський курорт Левадія (фото – nv.ua)

У перші роки контингент будинків відпочинку обживав їх по-пролетарськи. Класик радянської літератури Олександр Серафимович у 1926 році писав знайомій з санаторію імені Троцького в Кисловодську: "Санаторій прекрасно обставлений, я навіть боюся, як би не став буржуєм. Щоб протидіяти цьому вростання у буржуазність, я плюю в усі кути, на підлогу, сякаюся, валяюсь на ліжку в черевиках – здається, допомагає".

Як відпочивали в СРСР представники інтелігенції: цікаві подробиці (фото – nv.ua)

Зазначається, що деяким громадянам СРСР вдавалося отримати якісне лікування за кордоном, після чого вони не хотіли відвідувати радянські санаторії.

Обов'язкова ранкова зарядка в санаторії Лівадія. Крим, 1925 рік (фото – nv.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович розповів, як жили багатії в СРСР. Він також зазначив, що в той час не існувало легального шляху збагачення, крім як прислуговування радянській системі в тому чи іншому вигляді.