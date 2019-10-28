"Як ви дозволили дружині знятися в подібному?" Харламов розлютився через порно-сцену з голою Асмус

Російський комік Гарік Харламов прокоментував фільм "Текст", в якому знялася його дружина актриса Христина Асмус. Так, в стрічці вона засвітилася в досить відвертій сцені сексу.
Харламов заявив, що пишаєтся дружиною і не бачить нічого ганебного в цьому. Про це комік розповів на своїй сторінці в Instagram.
Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус
7 днів
"Гарік, ви бачили сцену сексу? Як ви дозволили дружині сняться в подібному? Вашу дружину @&#% на всю країну, а ви спокійні? Це найбільш ласкаві питання. Є й жорсткіші звичайно. Збираю колекцію для виставки потім. Оскільки фільм називається "Текст", відповім текстом. Якщо з усього фільму ви запам'ятали тільки сцену сексу, то мені вас шкода. Фільм не про це. Зовсім. Тепер, коли ви обговорили цю сцену і завалили мене питаннями, підіть і подивіться про що кіно взагалі", - пише Харламов.
Харламов і Асмус
cosmo.ru
Він зазначив, що його дружина актриса і в цьому фільмі вона відмінно впоралася зі своїм завданням.
"Моя дружина актриса. У цьому фільмі вона грає роль. Сцена сексу написана в книзі і необхідна для сюжету. Так, відверто. Так, на межі. І що? Коли я дивлюся інше кіно, серіали і там бачу сцени сексу, у мене не виникає питання "Що вони собі дозволяють? Вони ж не чоловік і дружина!", - заявив комік.
Христина Асмус і Гарік Харламов
"Це кіно! У фільмі "Текст" немає моєї дружини, там історія зовсім про інших людей. Історія важка і складна. Фільм "Текст" дуже хороша робота. Що я думаю про мою дружину? Я нею пишаюся! Це дуже крута і складна акторська задача і вона була виконана блискуче!", - підсумував Харламов.
Гарік, ви бачили сцену сексу? Як ви дозволили дружині сняться в подібному? Вашу дружину @ & #% на всю країну, а ви спокійні? Це найбільш ласкаві питання. Є й жорсткіше звичайно. Збираю колекцію для виставки потім. Так як фільм називається "Текст", відповім текстом. Якщо з усього фільму ви запам'ятали тільки сцену сексу, то мені вас шкода. Фільм не про це. Зовсім. Тепер, коли ви обговорили цю сцену і завалили мене питаннями, підіть і подивіться всі таки про що кіно взагалі. Моя дружина актриса. У цьому фільмі вона грає роль. Сцена сексу написана в книзі і необхідна для сюжету. Так, відверто. Так, на межі. І що ? Коли я дивлюся інше кіно, серіали і там бачу сцени сексу, у мене не виникає питання "Що вони собі дозволяють? Вони ж не чоловік і дружина!" або "Що думав чоловік Шерон Стоун в момент перенесення ніг на стільці? Як він їй дозволив" займатися сексом "весь фільм з Майклом Дугласом". Або як Бред Пітт дозволяв це робити Джолі в ряді картин? Як це дозволяли робити Моніці Белуччі? Емілія Кларк? Тут можна нескінченно перераховувати. Це КІНО! У фільмі "Текст" немає моєї дружини, там історія зовсім про інших людей. Історія важка і складна. Фільм "Текст" дуже хороша робота. Що я думаю про мою дружину? Я їй пишаюся! Це дуже крута і складна акторська завдання і вона була виконана блискуче! Вітаю режисера Клима Шипенко і весь акторський склад. Це дуже круто! Все це я писав, як глядач! Тепер пишу, як мужчина, Елоян, Шипенко і Янковський -вам пиздец! 😂
Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак, яка нещодавно підігріла чутки про свою вагітність, поскаржилася на голі груди дружини коміка Гарика Харламова актриси Христини Асмус.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!