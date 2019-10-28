"Як ви дозволили дружині знятися в подібному?" Харламов розлютився через порно-сцену з голою Асмус

Російський комік Гарік Харламов прокоментував фільм "Текст", в якому знялася його дружина актриса Христина Асмус. Так, в стрічці вона засвітилася в досить відвертій сцені сексу.

Харламов заявив, що пишаєтся дружиною і не бачить нічого ганебного в цьому. Про це комік розповів на своїй сторінці в Instagram.

Гарік Харламов і його дружина Христина Асмус 7 днів

"Гарік, ви бачили сцену сексу? Як ви дозволили дружині сняться в подібному? Вашу дружину @&#% на всю країну, а ви спокійні? Це найбільш ласкаві питання. Є й жорсткіші звичайно. Збираю колекцію для виставки потім. Оскільки фільм називається "Текст", відповім текстом. Якщо з усього фільму ви запам'ятали тільки сцену сексу, то мені вас шкода. Фільм не про це. Зовсім. Тепер, коли ви обговорили цю сцену і завалили мене питаннями, підіть і подивіться про що кіно взагалі", - пише Харламов.

Харламов і Асмус cosmo.ru

Він зазначив, що його дружина актриса і в цьому фільмі вона відмінно впоралася зі своїм завданням.

"Моя дружина актриса. У цьому фільмі вона грає роль. Сцена сексу написана в книзі і необхідна для сюжету. Так, відверто. Так, на межі. І що? Коли я дивлюся інше кіно, серіали і там бачу сцени сексу, у мене не виникає питання "Що вони собі дозволяють? Вони ж не чоловік і дружина!", - заявив комік.

Христина Асмус і Гарік Харламов

"Це кіно! У фільмі "Текст" немає моєї дружини, там історія зовсім про інших людей. Історія важка і складна. Фільм "Текст" дуже хороша робота. Що я думаю про мою дружину? Я нею пишаюся! Це дуже крута і складна акторська задача і вона була виконана блискуче!", - підсумував Харламов.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак, яка нещодавно підігріла чутки про свою вагітність, поскаржилася на голі груди дружини коміка Гарика Харламова актриси Христини Асмус.

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