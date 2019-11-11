"Як навчатися автопрому в "Жигулів": Шнуров публічно принизив Лободу

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров жорстко висловився про українську співачку Світлану Лободу, порівнявши її з "Жигулями".

Він заявив про це журналістці Софіко Шеварднадзе в ефірі шоу "Просто про складне".

Скриншот з відео

Так, ведуча запитала у Шнурова, чи зміг би він чогось навчитися в Лободи. Артист відповів досить жорстко.

"Це як навчатися автопрому в Жигулів. Навіщо?" – відповів Шнуров.

Скриншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, Шнуров жорстко висловився про життя росіян в новому вірші. У своєму творі, який він опублікував в Instagram, розповів про міста в РФ.

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