Як в СРСР показували "заборонену" Америку і Європу: топ-5 "дорослих" мультфільмів

Радянські мультфільми у багатьох з нас викликають тільки найтепліші емоції і спогади про дитинство. Багато з них розповідали про людські цінності, малювалися за мотивами казок. Але були й такі, які мали прихований, явно не дитячий підтекст.

OBOZREVATEL пропонує добірку радянських мультфільмів, які розповідали дітям про "закритий" для більшості громадян СРСР Захід: США і Європу (дивіться всі відео нижче).

Так, примітно, що в легкій, мультиплікаційній формі радянський народ переконували про жахи і пороки зарубіжжя.

"Шпигунські пристрасті" Кадр з мультфільму

"Пограбування по..." (режисер Юхим Гамбург, 1978)

Чотири новели — чотири сатири на пограбування банку в США, Франції, Італії та СРСР, як його показували гангстерські бойовики 1960–1970 років. Остання частина мультфільму ("Пограбування по-радянськи") протягом 10 років була заборонена до показу цензурою. Крім ідеологічних міркувань, причина була також в тому, що один з героїв був списаний з злочинця, який в 1981 році емігрував в США.

"Шпигунські пристрасті" (режисер Юхим Гамбург, 1967)

Чорно-білий пародійний мультик дотепно висміює кліше з фільмів про шпигунів і радянську дійсність. В одній сцені навіть миготить журнал "Striptease" і глибокі декольте, що було на той час дуже зухвалим навіть в сатиричному ключі.

"Раз ковбой, два ковбой..." (режисер Анатолій Рєзніков, 1981)

Радянська пародія на американський вестерн. Бандит в чорній масці, розстрілявши поїзд, забирає з поштового вагона мішок золотих монет і втікає на своєму коні. Він переховується на ранчо, вигнавши звідти фермера і його корову. У салуні фермер бачить оголошення про нагороду в одну тисячу монет за упіймання бандита. Тоді він розповідає місцевим ковбоям, де він ховається. Після того, як ті зазнали фіаско, простий фермер вирішує сам взятися за пошуку.

"Контакт" (Володимир Тарасов, 1978)

Мультфільм в яскравих фарбах розповідає про зустріч художника з прибувшим на планету Земля інопланетянином, який намагається її вивчити за допомогою копіювання побачених речей. Спочатку сильно злякавшись, потім художник допомагає прибульцю відчути і зрозуміти красу природи нашої планети. Мультик розповідає про те, що завжди можна знайти спільну мову з кимось несхожим на нас за допомогою музики без використання слів.

"Випадок з художником" (режисер Григорій Козлов, 1962)

Мультфільм є частиною радянської пропагандистської кампанії проти абстракціонізму. За сюжетом, в одному з міст Європи художник цілими днями малював картини і продавав їх на вулиці. Одного разу пішов дощ і розмив фарби, зображення потекло. Багатій, що їхав повз, зупинився і купив картину з фарбами, які потекли. Художник взявся і далі малювати абстрактні полотна. Потім він потрапляє всередину своєї картини ,де його починають переслідувати абстракні образи.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, чому люди в СРСР погано виглядали і здавалися набагато старшими за свій реальний вік.