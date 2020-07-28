Часто після повернення з подорожі ми розбираємо валізу і не звертаємо на неї уваги до наступної поїздки. Однак в закритій сумці за цей час міг з'явитися неприємний запах.

Через те, що багаж стоїть довгий час у шафі і не провітрюється, з'являється затхлий запах. Виною цьому є речі, які зберігаються у валізі. Наприклад, мокрий купальник. У замкнутому просторі активно поширюються мікроорганізми, і подібний запах – результат їх життєдіяльності, пише "Рамблер".

Проте неприємний запах можна відчути і в новій валізі. Щоб від нього позбутися, потрібно відкрити валізу і потримати її на сонці декілька днів. Потім можна покласти туди базилік, м'яту або паличку кориці.

Як усунути неприємний запах з валізи: прості методи Порадник

Якщо ці методи не допомогли, вам стане в нагоді оцет. Змішайте його з водою в пропорції 1:5 і розпорошіть по внутрішній поверхні валізи за допомогою обприскувача. Після потрібно обов'язково провітрити ваш багаж на балконі.

У боротьбі з неприємним запахом також допоможе сода. Її необхідно розвести у воді (одну столову ложку солі на п'ять столових ложок води) і розбризкати по валізі. Через годину потрібно її пропилососити.

Щоб неприємні запахи більше не з'являлися, використовуйте ароматичний мішечок. Виберіть аромат, який вам подобається, і покладіть у валізу.

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