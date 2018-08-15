"Як усе дратує!" Пугачова спантеличила мережу новим образом

Російська примадонна Алла Пугачова здивувала шанувальників новим образом.

Так, у Instagram з'явилося її нове фото, зроблене під час шопінгу. На знімку артистка одягнена в зелений костюм у білий горох вільного крою.

Користувачі відразу охрестили його "піжамою".

#allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey Публікація від Алла Пугачова (@alla_pugacheva_forum) 14 Авг 2018 у 3:51 PDT

Раніше журналістам вона пояснила, що не є надто вибагливою у плані вибору одягу, пишуть "Дни.ру".

"Якщо треба кудись зібратися, я це роблю дуже просто. Все залежить від ситуації. Наприклад, поранила недавно ногу - значить, надягаю взуття, яке не заважає рані, а під нього вже підбираю вбрання. А буває, потрібно створити певний настрій . Я дивлюся на речі і міркую: "Ось у цьому мені буде весело, а у цьому можу когось налякати. Мені сьогодні це потрібно? Чому б і ні?". Або інший настрій: "Як мене сьогодні все дратує! Тоді і я буду всіх дратувати і таке одягну, що всі подумають: "З нею щось не так!" - пояснила Пугачова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова, яку нещодавно "поховали" деякі ЗМІ, вперше засвітилася у соціальних мережах після тривалого мовчання.