Як українсько-французька співачка Grimes "приручила" Ілона Маска: фото красуні

Американський бізнесмен, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск став батьком в шостий раз – у нього народився син. Матір'ю дитини є співачка Граймс (Клер Еліс Буше).

Перша поява пари на публіці відбулося на червоній доріжці Бала Інституту костюма Метрополітен-музею "Met Gala" в Нью-Йорку. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядає артистка.

В одному з постів в Twitter Ілон спробував скласти каламбур, використавши назву "Василіск Роко" і провів паралель зі стилем XVIII століття бароко. Але, як виявилося, Граймс придумала цього персонажа ще в 2015 році, коли знімала кліп на свою пісню "Flesh Without Blood".

instagram.com/grimes

За словами інсайдерів, Ілон написав Граймс, а вона відповіла, що він перша людина, яка зрозуміла цей жарт.

У 2012 році артистка очолила список "Найцікавіших виконавців" за версією журналу New Musical Express. Співачка також має українське коріння, якими, за чутками ЗМІ, дуже пишається.

instagram.com/grimes

instagram.com/grimes

В одному з інтерв'ю Граймс говорила, що не планувала заводити дітей, але через любов до свого хлопця вона зважилася на вагітність.

"Я боюся мати дитину, тому що я так хвилююся, що моя дитина буде такою ж божевільною, як і я. Я ніколи не замислювалася, що можу померти. Я могла їхати по шосе з вимкненим світлом на машині і все таке. Я говорила собі, що це круто, сміялася з цього", - говорила вона.

instagram.com/grimes

instagram.com/grimes

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний голлівудський актор Річард Гір втретє став батьком.