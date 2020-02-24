Як у Фріске: 49-річна Білик зробила сенсаційну заяву про хворобу

Українська співачка Ірина Білик зізналася, що не змогла народити самостійно через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Ірина Білик Instagram @bilyk_iryna

Так, співачка пояснила, чому сина Табріза їм з чоловіком Асланом Ахмадовим народила сурогатна мати.

"Я повинна була сама народити. Потім мені зробили операцію, після якої повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске. Я вирішила, що я все-таки потрібна своєму народові і не буду ризикувати", – зізналася Білик.

Ірина Білик із сином Табрізом Instagram @bilyk_iryna

На питання журналіста, чи була це онкологія, співачка коротко відповіла:

"Ну, майже так".

Аслан Ахмадов і Ірина Білик Instagram @bilyk_iryna

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