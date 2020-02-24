Головна Новини
24 лютого • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Як у Фріске: 49-річна Білик зробила сенсаційну заяву про хворобу

2.9т
Читати матеріал російською

Українська співачка Ірина Білик зізналася, що не змогла народити самостійно через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Ірина Білик

Ірина Білик

Instagram @bilyk_iryna

Новини
"Закохалася в тебе знову": Білик розбурхала відвертим фото з чоловіком

Так, співачка пояснила, чому сина Табріза їм з чоловіком Асланом Ахмадовим народила сурогатна мати.

"Я повинна була сама народити. Потім мені зробили операцію, після якої повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске. Я вирішила, що я все-таки потрібна своєму народові і не буду ризикувати", – зізналася Білик.

Ірина Білик із сином Табрізом

Ірина Білик із сином Табрізом

Instagram @bilyk_iryna

На питання журналіста, чи була це онкологія, співачка коротко відповіла:

"Ну, майже так".

Аслан Ахмадов і Ірина Білик

Аслан Ахмадов і Ірина Білик

Instagram @bilyk_iryna

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Ірина Білик показала приклад модницям. Знаменитість продемонструвала, як поєднувати кольори в одязі правильно.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Анна Міхно
Особа
Ірина Білик
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги