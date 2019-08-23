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"Як це підло!" У Росії зацькували скандальну телеведучу за неетичне відео

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Скандальна російська телеведуча Олена Малишева потрапила під шквал критики після того, як опублікувала відео з епілептичним нападом глядачки під час зйомок програми "Здоров'я".

Відповідний ролик вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, через що користувачі накинулися на ведучу, заявивши, що подібне показувати на всю країну підло (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Вчора на зйомках програми "Здоров'я" у одній з наших глядачок трапився епілептичний напад. Якщо ви стали свідком такої ситуації, треба знати правила. Поверніть голову людини набік; Прослідкуйте щоб вона не травмувалася; Не намагайтеся відкрити рота; Обов'язково викличте швидку допомогу. І всі пацієнти мають лікувати цю хворобу! Вона лікується", – написала Малишева.

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Олена Малишева після того, як жінку з нападом відвезли

Олена Малишева після того, як жінку з нападом відвезли

Кадр з відео

На ролику показали, як медики відвезли постраждалу жінку зі студії, після чого ведуча розповіла, як потрібно робити в подібній ситуації.

"Як це підло, показувати на всю країну цей епізод", "Чудово! А ви чули про таке поняття, як "лікарська таємниця"? Хоча ні, ви не чули", "Добре що не вмерла на передачі про здоров'я", – написали в коментарях.

"Як це підло!" У Росії зацькували скандальну телеведучу за неетичне відео
"Як це підло!" У Росії зацькували скандальну телеведучу за неетичне відео
"Як це підло!" У Росії зацькували скандальну телеведучу за неетичне відео
"Як це підло!" У Росії зацькували скандальну телеведучу за неетичне відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Малишева в одному з випусків своєї програми оскандалилася з "танцюючою маткою". Вона часто потрапляє в подібні ситуації, викликаючи гнів користувачів. Нещодавно ведуча обізвала хворих дітей "ідіотами".

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Особа
Олена Малишева
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали Новини Росії
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