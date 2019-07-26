"Як свинка на ковзанці": Бузова публічно осоромилася на сцені. Відеофакт

Російська ведуча і співачка Ольга Бузова осоромилася під час виступу на міжнародному фестивалі "Жара-2019" у Баку.

Під час пісні вона так захопилася танцями, що гримнулася на коліна, але зробила вигляд, що так і задумано (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Зірка впала, всі встигли бажання загадати? До речі, Оля навіть не намагається рота відкривати під слова, просто пики корчить і все", – підписав під роликом автор відео.

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Бузова звалилася на сцені кадр з відео

Користувачів потішило падіння Бузової на концерті, особливо якщо врахувати, що вона була босоніж, а не на підборах.

"Як свинка на ковзанці, забавно", "І виду не подала, боєць", "Жах! І хтось ще ходить на це неподобство", "Не треба викаблучуватись", "Відкривати рота під слова теж треба вміти", – прокоментували конфуз Бузової в мережі.

Бузова instagram / buzova86

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова заявила про останній концерт. Шанувальники подумали, що вона зовсім завершує кар'єру, але це був всього лише піар-хід.

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