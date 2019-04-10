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Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

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Фотограф з Угорщини Пітер Чакварі останні три роки працює над проектом Tiny Westeland - створює дотепні ілюзії мікроскопічних світів, поєднуючи маленькі фігурки людей з предметами повсякденного життя.

Деякі з робіт Чакварі плід його уяви, але є й такі, які обіграють реальні ситуації. Як з'явився проект, скільки необхідно часу для роботи над знімками і як створюються герої його крихітного світу фотограф розповів пабліку "СОЛЬ".

Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

Фото: instagram.com/tinywasteland

"Я був кухарем на маленькому острові Херм в англійському каналі. Хотів влаштуватися десь на повну ставку фотографом, і навіть купив уже фотоапарат та все інше, розповів Чакварі. У мене був макрооб'єктив для зйомки з їжею і багато часу для практики. Але я вже перезнімав усі страви, які знайшов у нашому ресторані, і мені стало нудно".

Одного разу в магазині сусіднього острова фотограф помітив маленькі фігурки людей. Так з'явився проект Tiny Westeland, якому Чакварі присвятив уже три роки.

Пітер Чакварі

Пітер Чакварі

Фото: facebook.com

"Майже кожного тижня я створюю одну фотографію. Головна складність цих фото в освітленні (їх потрібно робити з максимальною апертурою), мені потрібні спеціальні джерела світла. Крім того, іноді мені доводиться робити фігури з крихітних частин тіл, і я не опишу вам словами, наскільки вони малі", - посміявся він.

Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

Фото: instagram.com/tinywasteland

Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

Фото: instagram.com/tinywasteland

Час від часу Чакварі купує фігурки людей в спеціалізованих магазинах. Іноді збирає їх із різних частин тіл інших моделей.

"Я якось намагався надрукувати їх, але це дуже дорого", згадав фотограф.

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Джерелом ідей для Пітера Чакварі може бути звичайнісінький продуктовий магазин.

"Іноді це просто дивна ідея, іноді щось, що я бачив у продуктовому магазині і додумав, пояснив фотограф. Для мене супермаркет це цілий всесвіт".

Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

Фото: instagram.com/tinywasteland

Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

Фото: instagram.com/tinywasteland

Для роботи над одним знімком Чакварі необхідно від 3 до 6 годин. При цьому, як наголосив фотограф, все залежить від світла, й іноді фото можна зробити за 5 хвилин.

Незабаром Чакварі має намір випустити кулінарну книгу, ілюстровану сценами з його крихітного світу.

Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

Фото: instagram.com/tinywasteland

Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

Фото: instagram.com/tinywasteland

Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

Фото: instagram.com/tinywasteland

Як створюються мікроскопічні світи фотографа Пітера Чакварі

Фото: instagram.com/tinywasteland

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Угорщина
Тег
фотографии
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