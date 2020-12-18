Як створити новорічний настрій: лайфхаки Дімопулос, Квіткової і Осадчої

Санта Дімопулос, Ліліана Яма, Даша Квіткова та інші представниці українського шоу-бізу поділилися своїми порадами щодо створення новорічного настрою.

Новий рік зовсім скоро, але коли за вікном слякоть і сірість, про це легко забути. Нескінченний список справ і покупок буквально вганяє в тугу і не дає радіти, як в дитинстві. OBOZREVATEL дізнався у зірок, що робити з настроєм і як створити атмосферу свята.

Дружина "Холостяка" Микити Добриніна впевнена, що відчути свято в повній мірі можна тоді, коли даруєш його іншим. Приготуйте різдвяне печиво і подаруйте близьким, друзям, перехожим на вулиці. Пам'ятаєте "Різдвяну історію"? Найголовніше на свята – не відчувати себе самотньо.

"Створюємо навколо себе свято і хочемо, щоб і у наших близьких цей час було найкрасивішим, душевним і смачним. У цей час ми легко радіємо дрібницям і стаємо спонтанними."Став чайник, ми йдемо до вас в гості!", – поділилася своїм ідеальним баченням зимових свят Квіткова.

Даша Квіткова розповіла, як подарувати свято іншим. Instagram Даші Квіткова

Екс-учасниця гурту "Пара Нормальних" знає, як створити новорічний настрій всього за одну годину. На думку співачки, найшвидший спосіб зануритися в атмосферу свята – це зайнятися переглядом тематичних фільмів. В її must-have списку до перегляду в грудні "Один вдома", "Відпустка за обміном", "Реальна любов", "Старий Новий рік", "Іронія долі, або З легким паром" та інші кінокартини.

Список новорічних фільмів Анни Добридневою. Instagram Анни Добридневою

Дружина відомого хореографа Влада Ями вже перебрала гардероб в пошуках того самого новорічного образу. Така підготовка до свята і примірка улюблених суконь (або покупка нових) є потужним засобом проти нудьги. Навіть якщо через карантин на свята ви змушені сидіти вдома, то це означає, що не можна себе побалувати гарним вбранням.

Ліліана Яма поділилася своїм баченням новорічного образу. Instagram Ліліани Ями

"Якщо мені потрібно швидко підвищити настрій і відчути себе красунею – я мию голову і роблю укладку. Цей універсальний спосіб виручав мене все свідоме життя... аж до шоу "Танці з зірками", – поділилася лайфхаком Дімопулос.

Але ж правда, кому ще не піднімало настрій ідеально укладене волосся, спадаючі до плечей хвилі? Як і з нарядом, варто поекспериментувати з волоссям, щоб вибрати ту саму ідеальну зачіску для новорічної ночі.

Лайфхак щодо поліпшення настрою від Санти Дімопулос. Instagram Санти Дімопулос

Телеведуча спочатку створила настрій навколо себе. Ще в перші дні грудня Осадча нарядила з чоловіком і сином ялинку, прикрасила ялиновими гілками стіл і поверхні, розставила красиві свічники і приготувалася до очікування Нового року. Така краса навколо просто не може не радувати і не дарувати радісне передчуття свят.

Прикраса будинку подарує потрібний настрій. Instagram Каті Осадчої

Осадча прикрасила свій будинок до свят. Instagram Каті Осадчої

До речі, знаменитість вже засвітила один зі своїх святкових луків.

Новорічний лук Каті Осадчої. Instagram Каті Осадчої

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